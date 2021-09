https://mundo.sputniknews.com/20210901/migrantes-partieron-de-frontera-sur-de-mexico-hartos-de-tramites-sin-respuesta-1115663938.html

Migrantes partieron de frontera sur de México "hartos" de trámites sin respuesta

El argumento gubernamental es que la migración tiene que ser "ordenada, regular y segura", con un documento migratorio, pero las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) nunca han ofrecido una respuesta viable, afirma Vertiz, abogada de migrantes."Lo primero que hay que decir es que las personas de esta caravana ya estaban en México, es la gran diferencia, son personas cansadas de exigir que sus trámites migratorios y de asilo se agilicen, no son personas que acaban de ingresar ni acaban de llegar", explicó la especialista, que ha recorrido la ruta de la migración internacional durante varios años.Operación de "contención"Las peticiones de regularización migratoria no prosperan durante meses o años ante la estatal Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), mientras el propio presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador confirma una operación de "contención" de la migración.En el masivo operativo de contención ejercitado por agentes de INM y de la Guardia Nacional se observó en fotografías y vIdeos el maltrato que llegó a golpizas con patadas en la cabeza propinadas contra un padre haitiano sometido en el suelo, quien cargaba en brazos a un menor de edad, o el arresto de otro hombre separado por la fuerza de su hijo.El jefe del Ejecutivo dijo en su tercer informe anual de Gobierno que "no se han violado derechos humanos de migrantes; y el caso excepcional de hace unos días, en que dos funcionarios patearon a un ciudadano haitiano, ese mismo día se atendió".López Obrador dijo en su discurso que los dos funcionarios del INM "fueron dados de baja", y están a disposición del órgano interno de control de la institución."Contención desproporcionada"Vertiz afirma que "la repuesta de contención es desproporcionada, fuera de los estándares internacionales de uso de la fuerza".En noviembre pasado, el Congreso aprobó una reforma para atender a menores migrantes, y ordenó a la próxima legislatura, que comenzó esta fecha, otorgar "el presupuesto adecuado" para que el sistema de integración familiar y defensa de menores cumplan "con el interés superior de la niñez".La coordinadora de la red de una veintena de organizaciones de México, Centroamérica y EEUU, creada hace una década, planteó que el presidente "debería haber llamado al Poder Legislativo para que apruebe un presupuesto suficiente para esa población vulnerable".Por su parte, Yuriria Salvador, coordinadora del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, de Tapachula, dijo a Sputnik que los eventos de represión ocurrieron en una ruta de unos 105 kilómetros, que une la ciudad fronteriza con el municipio de Mapastepec, Chiapas (sur).Ese grupo continuó avanzando el 29 de agosto y fue objeto de "otro operativo de contención en el que fueron golpeados el lunes por la tarde", dijo la portavoz de la organización que integra el Colectivo de Observación y Monitoreo de DDHH de la migración en el sureste, que promueve la protección internacional.El 31 de agosto, mientras descansaban tras recorrer 100 kilómetros, agentes migratorios y guardias "irrumpieron de forma violenta en Mapastepec, para perseguir y detener a casi 500 integrantes de la caravana", indica la denuncia.Solamente entre 150 y 200 personas, con pocos niños y niñas, logró reagruparse."Hoy (1 de septiembre) les repitieron un operativo, los cercaron y no sabemos de grupos sueltos que lograron huir por los montes y veredas y solo hemos localizado a seis familias", dijo Salvador.Otro grupo se reorganizó en Huehuetán cerca de la frontera sur y son "unas 200 personas con unos 20 menores y 10 mujeres embarazadas", detalló.Las detenciones y deportaciones se hacen "en caliente, en una zona peligrosa donde no hay organizaciones civiles o redes de apoyo humanitario", puntualiza la denuncia.Esa zona fronteriza está infestada por organizaciones fronterizas del crimen organizado.A principios de este año, cerca de 70.000 personas llegaban cada mes a la frontera sur de EEUU; pero en julio pasado el flujo se disparó a un máximo histórico de 212.000 personas detenidas.

Víctor Flores García

