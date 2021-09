¿Mató realmente EEUU a terroristas en Kabul?: "Habrán matado a algún cabrero"

"Evidentemente yo no me creo que en 24 horas de producirse el atentado en el aeropuerto de Kabul, tuvieran la localización exacta del jefe operativo del Estado Islámico en Afganistán, sus movimientos, y se pudiera planificar el envío de un avión no tripulado para que, de forma quirúrgica, liquidara a este terrorista. No me lo creo. Habrán matado a un cabrero. Porque si me creo, que si efectivamente eso es así, es que a esa información la tenían previamente, y si la tenían previamente, debían haber actuado previamente, porque también sabían desde hacía días que existía la posibilidad casi segura de que se iba a producir un atentado", expresa al respecto Aguilar.