Lavrov afirma que Rusia cooperará con Occidente, pero en condiciones de igualdad

Lavrov afirma que Rusia cooperará con Occidente, pero en condiciones de igualdad

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia no busca la confrontación y menos aún el aislamiento, está abierta a cooperar con Occidente, pero en condiciones de igualdad, declaró... 01.09.2021

"Nunca hemos buscado la confrontación ni el aislamiento, estamos abiertos a cooperar con los países occidentales si ellos cambian su actitud y dejan de pretender actuar desde posiciones de maestros que lo saben todo y son impecables, mientras que Rusia es un alumno que debe cumplir la tarea escolar. No se puede conversar en ese tono con nadie, y menos aún con Rusia", dijo.También señaló que Occidente no quiere hablar con Moscú como con su igual y siempre exige que Rusia cambie su conducta. "Es un camino que no lleva a ninguna parte", constató.Lavrov subrayó que Rusia está abierta a sostener un diálogo franco y constructivo, basado en el respeto de los intereses mutuos.Las relaciones entre Moscú y Occidente empeoraron a raíz del conflicto en Ucrania y la reunificación de Crimea con Rusia tras el referéndum celebrado en marzo de 2014, en el que más del 96% de los votantes avaló esta opción.Ese mismo año, Estados Unidos, la UE y otros países aprobaron varios paquetes de sanciones contra Rusia. Moscú respondió a las restricciones con un embargo alimentario.La UE condiciona el levantamiento de las sanciones impuestas por la crisis bélica en el este de Ucrania —en el que, según Bruselas, supuestamente está implicada Rusia— a la implementación de los Acuerdos de Minsk, formulados para resolver el conflicto armado.Rusia, a su vez, señala que no es parte del conflicto en Ucrania y tampoco es objeto de los Acuerdos de Minsk.Moscú rechazó en numerosas ocasiones y calificó de infundadas las acusaciones de ciberataques y de injerencia en los asuntos internos de otros países, que le dirige Occidente.

occidente

