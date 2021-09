https://mundo.sputniknews.com/20210901/la-despedida-de-griezmann-del-barcelona-me-voy-triste-1115641810.html

La despedida de Griezmann del Barcelona: "Me voy triste"

La despedida de Griezmann del Barcelona: "Me voy triste"

Sorpresas no le han faltado a esta temporada de pases del mercado europeo. Agosto cerró con la bomba de que Antoine Griezmann abandona el Barcelona para volver... 01.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-01T13:13+0000

2021-09-01T13:13+0000

2021-09-01T13:13+0000

estilo de vida

deportes

francia

fc barcelona

fútbol

antoine griezmann

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/01/1115641759_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0bc1968a75f9217170a87abfde52599e.jpg

La revolución en los libros de pases comenzó con el frenético éxodo de Lionel Messi al PSG y la salida de Cristiano Ronaldo de la Juventus al Manchester United. Cuando parecía que no habría más sobresaltos, la liga española volvió a patear el tablero."Me despido agradeciendo su cariño. Lo di todo por esta camiseta, me he implicado con este gran club y me voy triste por no haber podido disfrutar más de vosotros en las gradas, pero orgulloso de haber sido uno de los vuestros", escribió este 1 de septiembre Griezmann en sus redes sociales, a horas de que se confirmara su pase.La negociación había comenzado el 31 de agosto muy temprano por el interés del equipo culé en incorporar a Joao Félix, pero el conjunto colchonero se negó. Luego, el Barcelona incluyó a Griezmann como parte del cambio y el Atleti dio el visto bueno, aunque al final el portugués quedó fuera del trato.Griezmann anotó 35 goles en 105 apariciones con el Barcelona, pero la mayoría de las veces permaneció a la sombra de Messi.Con la deuda del Barcelona rondando los 1.570 millones de dólares, vender a Griezmann era una prioridad para el presidente del club, Joan Laporta.

https://mundo.sputniknews.com/20210831/el-mercado-de-fichajes-del-futbol-europeo-llega-a-su-fin-1115609910.html

francia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

deportes, francia, fc barcelona, fútbol, antoine griezmann