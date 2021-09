https://mundo.sputniknews.com/20210901/israel-reunion-entre-ganz-y-abas-no-incluyo-el-proceso-de-paz-1115634740.html

Israel: Reunión entre Ganz y Abás no incluyó el proceso de paz

El encuentro entre el ministro de defensa israelí y el presidente de la Autoridad Nacional Palestina se centró en aspectos políticos y de seguridad. 01.09.2021, Sputnik Mundo

Israel: Reunión entre Ganz y Abás no incluyó el proceso de paz El encuentro entre el ministro de defensa israelí y el presidente de la Autoridad Nacional Palestina se centró en aspectos políticos y de seguridad.

Tras el encuentro entre el Presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, y el Ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, el investigador Julián Schvindlerman dialogó con GPS Internacional para analizar las perspectivas en materia de seguridad regional.Los movimientos Hamás y la Yihad islámica han condenado al Presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) por su reunión con el Ministro de Defensa israelí, quien es un exjefe del Ejército durante las diversas batallas entre Israel y Hamás. Sobre ello, "el encuentro se enfocó en cuestiones económicasy de seguridad, pero no en un proceso político de paz", sostuvo el analista. A su vez, el Gobierno de Bennett ha prometido ayudar a la ANP, que está sumida en una crisis económica y política.En este marco, "se destaca que Israel permitió el ingreso de dinero catarí a Gaza, en un esfuerzo por preservar económicamente cierta estabilidad de la población palestina", indicó. Ello es a través de un mecanismo en el que está involucrado la ONU, "que intenta evitar que Hamás reciba esos fondos", añadió. Ante el cuestionamiento de Ramala, "este encuentro viene a asegurarle a la ANP que Israel sigue prefiriendo a ese Gobierno como el prioritario para preservar los lazos", sostuvo Schvindlerman.¿Cómo influyó Biden en el acercamiento entre Israel y la Autoridad Palestina?A su vez, esta estrategia de Israel de mantener la estabilidad económica y política en Cisjordania es histórica, "debido a que repercute en Israel, sobre todo para controlar que Hamás no infiltre allí potencia política y militar", advirtió. Por su parte, "esta reunión ocurrió apenas Bennett regresara de su reunión con Biden, quien le planteó que tenía interés en que la situación de los palestinos mejorase", expresó. Sin embargo, "desde Ramala se indicó que no se quería un proceso de paz liderado por EEUU", concluyó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el analista peruano Carlos Bedoya, con quien dialogamos sobre la situación política de Perú.La oposición peruana pide la renuncia del Ministro de TrabajoLa presidenta del Congreso ha indicado que el Gobierno debe remover al Ministro de Trabajo del gabinete, luego de que se conocieran nuevas revelaciones de presuntos vínculos con el terrorismo. En este marco, "tenemos que remarcar que la victoria de Castillo se trata de un triunfo histórico, el cual se ha dado en medio de una correlación de fuerzas adversa, tanto en el Congreso de la República como en los medios de comunicación y los poderes económicos", expresó el analista peruano.En este marco, "el Gobierno comenzó muy bien en el proceso de acumulación de fuerzas, con un discurso de asunción de mando convocante, descolocando a la ultraderecha, que es un fenómeno que ha aparecido en el Perú en la bancada de Renovación Popular, y en algunos congresistas de Avanza País y Fuerza Popular", sostuvo. Sin embargo, "la táctica de choque por parte del Gobierno ha generado que la oposición se unifique en el Congreso, por lo que nos encontramos en una especie de polarización tóxica", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y especialista en Estudios Internacionales, Santiago Caetano, habló sobre las perspectivas de la gobernanza internacional en torno a la agenda de desarrollo sostenible en los países del Sur Global.Nuestro EncuentroEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con el Comisionado Parlamentario del Parlamento de Uruguay, Dr. Juan Miguel Petit. Con él dialogamos sobre el librillo infantil "Nuestro Encuentro", el cual está destinado a niños que van a visitar a sus padres o adultos de su familia a la cárcel. El librillo es una idea de la Oficina del Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario y tiene el apoyo de UNICEF y el Poder Legislativo de Uruguay.

