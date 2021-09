https://mundo.sputniknews.com/20210901/facebook-probara-en-espana-su-experimento-de-reduccion-de-contenido-politico-1115647400.html

Facebook probará en España su experimento de reducción de contenido político

Facebook probará en España su experimento de reducción de contenido político

La red social busca limitar la cantidad de publicaciones sobre política mostradas en el 'feed' de los usuarios. España es uno de los próximos campos de prueba... 01.09.2021, Sputnik Mundo

La cruzada de Facebook con el contenido político continúa. La red social puso en marcha un experimento para mostrar menos publicaciones de este tipo en el feed ante las reclamaciones de múltiples usuarios. El objetivo era modular su protagonismo y explorar nuevas formas de clasificarlas. Según relatan desde la compañía estadounidense, estas pruebas han tenido éxito.El ensayo comenzó el mes de febrero y se llevó a cabo en las cuentas de algunos usuarios de Facebook en Canadá, Brasil, Indonesia y Estados Unidos. Sin embargo, esta prueba abarcará otros países del globo terráqueo. España, Costa Rica, Suecia e Irlanda son los elegidos, según ha informado Facebook a través de un comunicado actualizado.La compañía ha destacado "los resultados positivos" de su experimento en sus pruebas de reducción de contenido político realizadas hasta el momento. La red social analiza distintas señales de interacción para conocer qué clase de publicaciones políticas resultan más valiosas o interesantes para los usuarios. Eso sí, de momento, Facebook dará más importancia a la probabilidad de que la persona otorgue una mala valoración a los contenidos sobre determinados temas o eventos políticos que no a la probabilidad de comentar y compartir la publicación.Evitar la saturación de contenido político en el tablón de noticias puede ser agradable para algunos usuarios, pero no para otros. Y es que medios de comunicación y espacios dedicados a la política podrían perder peso en la red social. "Afectarán al contenido sobre temas públicos más ampliamente y los editores podrán ver impacto en su tráfico", ha reconocido Facebook. No obstante, han alegado que la función se lanzará de forma gradual, aunque en los próximos meses espera anunciar novedades.

Eisenhund Las redes sociales están llenas de zombies y subnormales. De ahí que sean plataformas favoritas por los pseudo líderes del mundo pseudo libre para promover revoluciones de colores. 0

