"Estamos saliendo de la crisis económica": AMLO lanza el último spot previo al Tercer Informe

américa latina

andrés manuel lópez obrador

méxico

A través de sus redes sociales el mandatario compartió un corto video de 40 segundos de duración con el título "Estamos saliendo de la crisis económica propiciada por la pandemia."Estamos saliendo de la crisis económica propiciada por la pandemia. Así lo indican nuestros ‘otros datos’", escribió en Twitter."Dijimos que íbamos a salir pronto de la crisis económica originada por la pandemia, cumplimos. Ya se recuperaron el 80% de los empleos perdidos, no nos endeudamos, no ha habido devaluación como no sucedía en 50 años", subrayó.Además mencionó que las reservas del Banco de México crecieron en 20.000 millones de dólares. Según el pronóstico presentado por el presidente, el creciemiento económico alcanzará este año el 6%."Hechos, no palabras", finalicó López Obrador.Este 1 de septiembre, como una tradición instaurada por Vesturiano Carranza, se celebrará el Informe de Gobiernom, el tercero a lo largo de la presidencia de Andres Manuel López Obrador. El 1 de diciembre cumplirá tres años desde que asumió el cargo.

méxico

andrés manuel lópez obrador, méxico