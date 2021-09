https://mundo.sputniknews.com/20210901/entraran-en-vigor-nuevas-normas-para-las-micros-pequenas-y-medianas-empresas-en-cuba-1115636954.html

Entrarán en vigor nuevas normas para las micros, pequeñas y medianas empresas en Cuba

01.09.2021

"Estamos hablando de un perfeccionamiento de nuestro modelo económico basado en principios socialistas, no tiene ningún vínculo, ni nosotros tenemos ninguna estrategia de restauración del capitalismo en Cuba, todo lo contrario; no es lo que quiere nuestro pueblo y no es lo que estamos diseñando, estamos perfeccionando nuestro modelo económico porque nuestra economía tiene que respaldar a nuestro socialismo", subrayó Gil, que también es ministro de Economía y Planificación.El alto funcionario explicó que la puesta en marcha de las mipymes no responde a un proyecto neoliberal y se ha prestado especial atención a la protección de los trabajadores, y a los temas relacionados con la seguridad social.De acuerdo a las normas que regularán el trabajo de la micro, pequeña y mediana empresa, estas serán consideradas como una sociedad de responsabilidad limitada, y el capital estará dividido en participación social e integrado por las aportaciones de todos los socios.Las nuevas empresas son responsables de responder a las obligaciones contraídas, y los trabajadores por cuenta propia (privados) se transformarán en personas jurídicas, lo que producirá beneficios para los empresarios, clientes y proveedores.

