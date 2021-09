https://mundo.sputniknews.com/20210901/en-ecuador-10-de-alumnos-del-nuevo-ciclo-escolar-asisten-a-clases-presenciales-1115661692.html

En Ecuador 10% de alumnos del nuevo ciclo escolar asisten a clases presenciales

En Ecuador 10% de alumnos del nuevo ciclo escolar asisten a clases presenciales

QUITO (Sputnik) — Alrededor de 170.000 estudiantes ecuatorianos de un total de 1,74 millones regresaron a las aulas escolares en forma presencial para un nuevo... 01.09.2021

El miércoles (1 de setiembre) retornaron a clases 1,74 millones de estudiantes, pero solo alrededor del 10% lo hizo de manera presencial, ya que en Ecuador esa modalidad es aún opcional por la pandemia.La ministra de Educación, María Brown, dijo a periodistas que su cartera de Estado trabaja en crear las condiciones en las diferentes instituciones educativas para que la mayoría de estudiantes retornen a clases presenciales, dando prioridad a zonas de difícil acceso que no tienen buena conectividad para que los estudiantes reciban clases en sus casas en la modalidad virtual."La pandemia nos dio una fuerte batalla, pero no nos detendremos, seguiremos trabajando por generar un sistema educativo con modalidades educativas flexibles e inclusivas y modelos pedagógicos modernos", dijo Brown durante la inauguración del año escolar.La mayor parte de las entidades educativas autorizadas para las clases virtuales mantendrán una modalidad combinada: una parte presencial y otra virtual; en algunas instituciones privadas los alumnos que no se reincorporen presencialmente podrán seguir las clases de manera virtual en tiempo real, y en las zonas donde no hay conectividad o esta es deficiente se complementará con fichas pedagógicas impresas, llamadas telefónicas, trabajo coordinado con radio y televisión educativa, visita de docentes a las comunidades.Durante la inauguración del nuevo año escolar, Lasso dijo que para llegar a una actividad educativa plena post pandemia su Gobierno necesitará conseguir 650 millones de dólares para rehabilitar todos los centros educativos.De acuerdo con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, desde la emergencia sanitaria alrededor de 90.000 estudiantes ecuatorianos, de hogares de escasos recursos económicos o ubicados en zonas donde no hay conectividad, abandonaron escuelas y colegios en Ecuador, aunque la entidad estima que el abandono escolar por la pandemia podría ser superior.

