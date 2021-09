https://mundo.sputniknews.com/20210901/el-gobierno-venezolano-busca-garantizar-derechos-humanos-a-adultos-mayores-1115648924.html

El Gobierno venezolano busca garantizar derechos humanos a adultos mayores

El Gobierno venezolano busca garantizar derechos humanos a adultos mayores

CARACAS (Sputnik) — El Gobierno venezolano busca garantizar los derechos humanos a los adultos mayores, a través de una ley que promueve beneficios para este... 01.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-01T16:01+0000

2021-09-01T16:01+0000

2021-09-01T16:01+0000

américa latina

venezuela

derechos humanos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108630/57/1086305776_0:94:3105:1840_1920x0_80_0_0_b0e3749a85ba318356e7ebffbfaae432.jpg

"Esta ley desarrolla y garantiza a los adultos mayores dignidad humana, sus derechos fundamentales y es un tema que trasciende a las pensiones, se desarrolla el derecho a la vivienda, a la salud, a la alimentación, recreación, proceso social del trabajo, a la gratuidad del transporte público", expresó la parlamentaria en conversación con Sputnik.En agosto pasado, el parlamento aprobó por unanimidad Ley Orgánica de la Protección y Atención Integral de los Adultos Mayores, tras cumplir diversas etapas, entre estas la consulta pública de los 43 artículos de cual consta este texto legal.Los adultos mayores son consideraros a partir de los 60 años, aunque en este país caribeño el pago de la pensión en mujeres a partir de los 55 años.Requena, exvicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), detalló que esta ley está basada en el artículo 80 de la Constitución que establece que "el Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías".PrioridadesEn la consulta pública de la ley, los ciudadanos solicitaron que el Estado garantice el acceso a medicamentos, espacios de salud dentro de la comunidad y la visita domiciliaria a los adultos mayores.Requena indicó que en el país existen 33 centros de atención para las personas mayores de 60 años, los cuales dijo el Estado deberá incrementar para atender a aquellos que no tengan familia.Además, la diputada señaló que el 80 por ciento de personas mayores de 60 años han manifestado su deseo de trabajar, de acuerdo con una consulta en la que participaron más de 37.000 personas.PensionesEn Venezuela, la pensión mensual es de siete millones de bolívares (equivalentes a 1,7 dólares de acuerdo a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela).En reiteradas ocasiones, los pensionados han reclamado que ese monto no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas.En ese sentido, Requena manifestó que esta ley no establece el monto de las pensiones, pues dijo que éste se rige por la Constitución y va ajustado al salario mínimo.Por ahora, Requena señaló que ese sector espera la promulgación del denominado Plan Chamba Mayor, por medio del cual el Gobierno busca reinsertar a los adultos mayores, que así lo deseen, en el aparato productivo nacional.El Gobierno ha denunciado en diversas ocasiones que enfrenta una guerra económica, la cual provocó la pérdida del 99% de los ingresos a Venezuela.

https://mundo.sputniknews.com/20210823/arriba-a-venezuela-una-mision-de-la-union-interparlamentaria--fotos-1115323112.html

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

venezuela, derechos humanos