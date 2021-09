https://mundo.sputniknews.com/20210901/el-embajador-de-ecuador-en-espana-presenta-su-dimision-tras-declaraciones-sobre-podemos-1115636676.html

El embajador de Ecuador en España presenta su dimisión tras declaraciones sobre Podemos

El embajador de Ecuador en España presenta su dimisión tras declaraciones sobre Podemos

BARCELONA (Sputnik) — El embajador de Ecuador en España, Pascual Del Cioppo, presentó el 31 de agosto su dimisión después de unas recientes declaraciones a... 01.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-01T08:59+0000

2021-09-01T08:59+0000

2021-09-01T08:59+0000

españa

ecuador

podemos

dimisión

embajador

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107252/60/1072526004_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_a81548396684a46737c9a28f645a30ad.jpg

"El día de hoy, martes 31 de agosto de 2021, el Gobierno de la República del Ecuador ha recibido la excusa formal del señor Pascual Del Cioppo para ejercer el cargo de Embajador del Ecuador en España", comunicó la Cancillería del país latinoamericano.Aunque el Ministerio de Exteriores no aclaró el motivo de su salida, esta se da después de haber vinculado a la Embajada con la financiación de la cooperativa Kinema, relacionada con el partido español Podemos.Según afirmó el digital OKDiario en un artículo del 30 de agosto, Del Cioppo dijo en una conversación telefónica que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, había "ordenado ocultar los pagos que el Gobierno de Rafael Correa hizo a Kinema".El periódico sostiene que el Gobierno de Correa pagó a Kinema, que vincula a un diputado de la formación socia del Gobierno de Pedro Sánchez, para asesorar sobre los desahucios a ecuatorianos en España.OKDiario mantiene que estos supuestos pagos se llevaron a cabo entre 2013 y 2014 a través de la Embajada de Ecuador en España.También cita a Del Cioppo asegurando que Lasso sabe de los contratos pero paralizó una investigación al respecto "para no crear un problema" a Sánchez y la formación con la que comparte el Ejecutivo.El embajador había hecho declaraciones similares en una entrevista con la cadena TC Televisión.En un comunicado oficial previo al anuncio de la dimisión, el Gobierno ecuatoriano afirmó que "el presidente Guillermo Lasso no ha emitido instrucción alguna respecto a los contratos celebrados" y "menos aún 'ha ordenado ocultar los pagos a Kinema', tal como advierte la nota periodística.Según Ecuador, el ministro de Relaciones Exteriores, Mauricio Montalvo, tampoco recibió "ninguna llamada" ni comunicación por otra vía con funcionarios del Gobierno de España para tratar este asunto.El Gobierno del país latinoamericano reiteró "su compromiso de llevar adelante una gestión transparente y combatir la corrupción" y anunció la apertura de una investigación para esclarecer el tema.

https://mundo.sputniknews.com/20210813/incautan-mas-de-una-tonelada-de-cocaina-enviada-a-espana-desde-ecuador-1115051158.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ecuador, podemos, dimisión, embajador