El debate sobre las estatuas "políticamente incorrectas" llega a Brasil

El debate sobre las estatuas "políticamente incorrectas" llega a Brasil

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Empezó a arder el 24 de julio. La monumental estatua de Borba Gato, que con sus 13 metros de altura dominaba el paisaje de los... 01.09.2021

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/01/1115657100_0:8:1198:682_1920x0_80_0_0_59fc2ba7786524da96c755b1b728fed6.jpg

La acción, reivindicada por unos activistas, llevaba a Brasil por la puerta grande el debate de las estatuas "políticamente incorrectas", una controversia que fue creciendo en las últimas semanas.Borba Gato (1649-1718) fue uno de los famosos "bandeirantes", mayoritariamente descendientes de europeos que en la época colonial se adentraron por las tierras aún inhóspitas de Brasil ensanchando sus fronteras. Para ello, masacraron y capturaron a miles de indígenas y dieron caza a los esclavos que escapaban de sus amos, pero en los libros de historia, hasta hace relativamente poco, eran retratados como unos valientes aventureros.El incendio de la estatua de Borba Gato, reivindicado por la organización Revolución periférica, transplantó a Brasil un debate que se inició con el movimiento del Black Lives Matter en EEUU y que recorrió Latinoamérica de la mano de las protestas en Colombia y Chile, y que tiene que ver con la "violencia simbólica" de estos monumentos, como explica a Sputnik la investigadora Cassia Caneco, del no gubernamental Instituto Polis, dedicado al análisis y a la asesoría de políticas públicas.Faltan negros, mujeres e indígenasHace un año, este centro realizó un estudio Sao Paulo que ganó mucha notoriedad al hilo de este debate: se analizaron los 367 monumentos catalogados en la ciudad. De los 200 que retratan personas, 169 son hombres y apenas 24 mujeres. Entre los hombres, tan solo hay cinco negros, y entre las mujeres, solo una, la estatua de la Mae Preta, que además representa a una nodriza o "ama de leche", una mujer negra amamantando a un niño blanco.Caneco resalta la gravedad que supone el hecho de "ver la ciudad y no verse representado", sobre todo en una sociedad donde las mujeres y los negros son la mayoría de la población, mientras se siguen permitiendo "homenajes a opresores, que representan el poder constituido".Días después del incendio de la estatua de Borba Gato, y con el debate ardiendo en los medios de comunicación, el ayuntamiento anunció la creación de cinco nuevas estatuas de personalidades negras. Se trata de la escritora Carolina Maria de Jesus, el músico Geraldo Filme, el atleta olímpico Adhemar Ferreira da Silva, la sambista Deolinda Madre y el cantante Itamar Assumpcao.La iniciativa fue bien recibida por los movimientos sociales, que aún así subrayaron que con ese ritmo de nuevas estatuas para compensar la desigualdad en los homenajes se tardarían décadas en alcanzar una mínima paridad. Además, Caneco apunta que no basta con homenajear a los olvidados por la historia: también hay que resignificar los monumentos problemáticos, algo que para el poder público es más espinoso.De hecho, poco después del incendio de la estatua de Borba Gato un empresario se ofreció a pagar íntegramente los costes de la restauración. El alcalde de Sao Paulo, Ricardo Nunes, aplaudió la iniciativa y evitó ahondar en un debate que aún genera mucha polémica entre los ciudadanos de a pie, porque toca sensibilidades muy instaladas en el imaginario colectivo.El mito de los bandeirantesEn el caso concreto de la ciudad de Sao Paulo la leyenda de los bandeirantes es casi el mito fundador de la ciudad. Están en estatuas, nombres del callejero y hasta en la sede del Gobierno del estado de Sao Paulo (el Palacio de los Bandeirantes). Uno de los monumentos más famosos de la ciudad, el Monumento a las banderas, junto al parque Ibirapuera, los representa de forma heroica en gigantes bloques de granito.Esta y otras estatuas se levantaron a principios de los años 50, cuando Sao Paulo se acercaba a su 400 aniversario y quería dar una imagen poderosa: "La ciudad quería reivindicar una imagen de pionera, por delante de las demás, y para sostener ese relato busca la imagen de los bandeirantes, con una historia ficcionada, construida", apunta Caneco sobre la romantización de un pasado violento.En los últimos años este monumento también ha sido objeto de actos vandálicos con críticas a su carácter esclavista. La especialista cree que el debate es sano y que lo importante es que se abra un diálogo. No cree que todas las estatuas deban ser retiradas, pero sí cuestionadas y en la medida de lo posible llevadas a museos donde puedan ser interpretadas debidamente.En las últimas semanas, propuestas legislativas de parlamentarios de izquierda avanzaron en esa tesis. Mientras el debate empieza a llegar a las esferas políticas, algunos no parecen dispuestos a esperar. La semana pasada, en Río de Janeiro amaneció calcinado el monumento a Pedro Álvares Cabral, el portugués que "descubrió" Brasil en 1500.El acto fue reivindicado por un grupo de activistas en el marco de las protestas de grupos indígenas, que estos días luchan para que el Tribunal Supremo Federal no ponga aún más obstáculos al proceso legal de demarcación de tierras.

Eisenhund Lo que está sobre la mesa de discusión no es si las estatuas son o no políticamente correctas, o si los personajes que representan lo son o no. Lo que en realidad está en discusión es lo que las hazañas de estas figuras históricas significan: homenaje al darwinismo. Por supuesto que en el mundo de hoy en donde se nos dice que un lustrador de zapato y un neurocirujano son iguales aun cuando el impacto de sus acciones difiere exponencialmente, un conquistador que con su superioridad tecnológica segun la epoca pudo someter a pueblos, es totalmente inadmisible. Pero lo cierto es que el darwinismo ha sido y seguirá siendo el motor que permite a las especies superar la extinsión. 0

brasil

