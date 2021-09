https://mundo.sputniknews.com/20210901/colombianos-exportan-nevera-portatil-para-conservar-cadena-de-frio-para-vacunas-1115658331.html

Colombianos exportan nevera portátil para conservar cadena de frío para vacunas

BOGOTÁ (Sputnik) — Una nevera portátil que resiste hasta 35 horas sin electricidad es la apuesta de unos colombianos para suplir la necesidad mundial de... 01.09.2021, Sputnik Mundo

Se trata de un proyecto que nació para suplir las necesidades internas de Colombia antes de la pandemia, y para otros programas de inmunización, pero que recibió un impulso internacional desde que empezó la crisis sanitaria mundial.Este mes, y en ese marco, Indafre empezará a enviar sus productos al continente africano. "Hay muchas necesidades en África en términos de cadena de frío, y ellos se enteraron de lo que manejamos. Iniciamos una negociación para una cantidad importante de equipos y empezamos en septiembre en Nigeria", agregó este diseñador industrial y creador de la idea.La empresa basa su portafolio tanto en equipos generadores de frío, como conservadores de temperatura, que son los que más se requieren para el transporte de biológicos en lugares de difícil acceso.Los de primer tipo basan su tecnología en "un compresor, un evaporador, condensador, conectado a una tarjeta inteligente, y a baterias de litio y ferrofosfato", reveló Sanclemente. Su costo está desde 2.000 dólares en adelante.Por otro lado, los productos derivados de esta tecnología, aunque usados únicamente para la conservación de frío como Isobox (para el transporte de vacunas), rondan los 700 dólares, "en su configuración más básica".Isobox es una caja isotérmica de 195 litros, con vida útil de hasta 10 años, hermética, y que ofrece la conservación de una temperatura de entre dos y ocho grados centígrados (hasta 35 horas, dependiendo de la temperatura).Para un país con buenas vías, y sin complicaciones geográficas, tal vez no suene tan necesaria. Pero para sitios en desarrollo, con carreteras en mal estado o incluso, sin conexión directa entre poblaciones, "es un activo que le entrega respaldo a lo que tenga que ver con la correcta custodia de la cadena de frío", agregó el emprendedor.Para producir Isobox y los otros productos relacionados con soluciones de refrigeración, Indafre recibe suministros nacionales e internacionales, que integra y ensambla en una planta de manufactura en el municipio de Bello, cercano a Medellín (noroeste).Pese a que su expansión internacional está relacionada con las vacunas, entre sus clientes en Colombia se cuentan compañías de cárnicos, lácteos y otros alimentos; así como transportadoras a lo largo del país.No es nuevaLa idea, en realidad, surgió en 2014, a raíz de una convocatoria del Gobierno colombiano, para crear neveras para vacunas, que no necesitaran electricidad hasta, por lo menos, cuatro días.Ganar esa licitación "generó unos recursos y tras ellos, materializamos la idea ya a un producto", y a la fundación de Indafre.En el primer envío a África, irá un contenedor con varios tipos de productos de refrigeración, aunque la compañía aún no tiene definidas las cifras.Pero la negociación internacional va más allá: "Estamos en otros procesos con Chile, México, Brasil… La idea es capitalizar todas esas intenciones", añadió."Estamos en proceso de financiación para poder crecer en capacidad instalada y atender esa demanda que se está presentando", insistió Sanclemente.

