AMLO busca reducir al máximo el financiamiento federal de los partidos

Los partidos que verían reducidos sus aportaciones federales son el PAN, PRI, PRD, Verde, PT, Movimiento Ciudadano y Morena, que para 2022 ya tienen aprobado un presupuesto conjunto de 5.821 millones de pesos (291,05 millones de dólares), el cual fue aprobado hace 21 días por el Instituto Nacional Electoral.El 7 de agosto de 2019, el presidente se quejó del presupuesto asignado a los partidos políticos para 2020.Expertos señalan que este es el tema central de esta iniciativa presidencial, el gasto que se hace a partir del presupuesto federal, que incluye la reducción de los 200 diputados plurinominales y los salarios de los consejeros electorales (quienes ganan más que el presidente), según datos publicados por Excélsior."Para la difusión de la consulta el INE tiene que utilizar sus recursos, que son muchos, es un presupuesto de más de 10 mil millones de pesos (500 millones de dólares); es de 20 mil (mil dólares), pero la mitad se les da a los partidos, que también eso hay que corregirlo, pero para el aparato son como 10 mil millones, es el organismo electoral más costoso del mundo. Entonces, ¿cómo no van a ahorrar? Claro, si los consejeros del INE ganan más que el presidente, pues no hay dinero para lo fundamental; si gastan muchísimo en viáticos, buenos restaurantes, vinos, pues entonces no alcanza para que se tenga la posibilidad de tener casillas o mesas electorales y recoger la opinión de la gente", comentó el presidente el pasado 21 de junio.El mandatario expresó su intención de mandar una iniciativa de reforma electoral en su conferencia matutina del pasado 16 de agosto cuando dijo que "está muy mal, tanto el INE como el Tribunal Electoral"."Sí, cambio completo, renovación tajante. No se puede con lo mismo. No son demócratas, no respetan la voluntad del pueblo, no actúan con rectitud, no aplican que al margen de la ley, nada y por encima de la ley, nadie. Entonces, no pueden estar ahí, tiene que haber un cambio. No es un asunto personal, es que no han estado a la altura de las circunstancias", sentenció.La reforma electoral no es la única misión que tiene programada el presidente Andrés Manuel López Obrador para la segunda mitad de su sexenio, también planea incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la reforma energética y la revocación de mandato.

