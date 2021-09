Adultos mayores venezolanos celebran ley de protección, pero quieren jubilaciones dignas

https://mundo.sputniknews.com/20210901/adultos-mayores-venezolanos-celebran-ley-de-proteccion-pero-quieren-jubilaciones-dignas-1115662201.html

Juan Ramos, de 70 años, contó a Sputnik que mensualmente cobra una pensión y una jubilación, luego de haber trabajado más de 24 años en una empresa del Estado. Sin embargo, dijo que ni así le alcanza para comprar todos los artículos de la canasta básica."A los 60 años comencé a cobrar la pensión (por vejez) que actualmente son siete millones de bolívares (equivalentes a 1,7 dólares de acuerdo con la tasa oficial del Banco Central), y por la jubilación recibo mensual 82.500.000 (20 dólares), con los precios de los productos tan altos eso no me alcanza para todo, porque uno no compra solamente comida, también pago medicamentos y servicios", expresó Ramos, residente del este de Caracas.En Venezuela, los hombres reciben la pensión a partir de los 60 años y las mujeres desde los 55.Otros ciudadanos consultados por Sputnik indicaron que han tenido que salir nuevamente a las calles a trabajar para para poder "resolver" el día a día.Es el caso de Federico Cabrera, de 69 años, quien contó que desde hace dos años se vio en la necesidad de trabajar como taxista, pues al igual que a Ramos, dijo que la pensión no le alcanzaba para mantener a su familia."El sueño de toda persona es recibir una pensión para vivir dignamente, pero no es el caso en el país. Hace dos años tomé la decisión de usar mi carro (auto) para prestar servicio de taxi a clientes fijos, y ahora está el problema de la gasolina. Pierdo muchas horas en la estación de servicio para echar (surtir) gasolina, a veces paso días sin poder trabajar cuando no tengo gasolina, he pensado en dejar de trabajar, pero con la pensión solamente no puedo vivir", indicó el hombre.Por su parte, Lina Esteves, de 74 años, opinó que esta ley debe ir acompañada de beneficios económicos reales que permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos."Me parece bien que aprueben una ley, todos esos actos son bienvenidos. Pero también el Gobierno debe ajustar la pensión y los beneficios de acuerdo a la realidad del país, porque para nadie es un secreto que la pensión y la jubilación apenas alcanzan comprar algo de comida", señaló la mujer extrabajadora de la administración pública.En Venezuela, un kilo carne puede costar 24 millones de bolívares (siete dólares), una docena de huevos ronda los nueve millones de bolívares (2.4 dólares) y un kilo de leche entre ocho y nueve dólares.A esto se suma, que los comerciantes establecen los precios de los productos en dólares.El Gobierno venezolano ha asegurado que el país enfrenta una inflación inducida, producto de la "guerra económica", lo que ha ocasionado el alza de los productos.La inflación acumulada en 2020 en Venezuela fue de 2.959,8%. Mientras, en los primeros cinco meses de 2021 se ubicó en 264,8%, de acuerdo a cifras del BCV.Texto legalLa Ley Orgánica de la Protección y Atención Integral de los Adultos Mayores aprobada a mediados de agosto por el parlamento contempla exoneraciones y descuentos especiales en medicinas y servicios de salud, así como la atención geriátrica a domicilio.Además, promueve la inclusión de los adultos mayores al sistema educativo, y establece la exoneración del pago del transporte público.No obstante, no incluye montos de pensiones, debido a que eso está establecido por la Constitución, explicó a Sputnik la diputada y vicepresidenta de la comisión de Familia de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral, de mayoría oficialista), Gladys Requena.Actualmente, en este país sudamericano existen cinco millones de pensionados, y de acuerdo con la expectativa del Gobierno para el 2025 podría alcanzar los ocho millones.Requena, exvicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), recordó que hace 22 años las pensiones no estaban igualadas al salario mínimo.Por lo tanto, en la actualidad cuando el Gobierno aumenta el salario, también incrementa el monto de la pensión.Además, a través del Sistema Patria, la plataforma digital creada por el Gobierno para la asignación de ayudas sociales a la población, los pensionados reciben el denominado bono especial contra la guerra económica por 3.160.000 bolívares (0,8 dólares).La diputada aseguró que esta ley garantizará a los adultos mayores "dignidad humana y sus derechos fundamentales, en las áreas de alimentación, salud y social.Solo resta esperar que el presidente Nicolás Maduro promulgue la ley.Entretanto, los pensionados y jubilados preparan nuevas acciones de calle el 2 de septiembre, para exigir al Gobierno que los beneficios de los adultos mayores estén acorde con la canasta básica de esta nación caribeña.

