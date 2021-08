https://mundo.sputniknews.com/20210831/serrana-la-isla-colombiana-rodeada-de-tiburones-que-inspiro-robinson-crusoe--1115619316.html

Serrana, la isla colombiana rodeada de tiburones que inspiró 'Robinson Crusoe'

Serrana, la isla colombiana rodeada de tiburones que inspiró 'Robinson Crusoe'

Inhóspita, inaccesible, rodeada de tiburones y fauna marina, así es una de las tres islas que pertenecen a los cayos del norte administrados por Colombia que... 31.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-31T18:42+0000

2021-08-31T18:42+0000

2021-08-31T18:42+0000

américa latina

colombia

naufragio

robinson

isla

destinos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/1115620012_0:96:1921:1176_1920x0_80_0_0_4450ca838d2e1753f6eefaca44fbe09d.jpg

Junto a Roncador y Serranilla pertenece a los tres cayos que, formados desde la superficie de un arrecife de coral, llaman la atención por sus arenas blancas, sus aguas cristalinas y su soledad.El cayo toma su nombre en reconocimiento al capitán español Pedro Serrano, quien naufragó en 1526 en el mar Caribe y vivió ocho años en la pequeña isla esperando su rescate.La historia de su infortunio inspiró al escritor inglés Daniel Defoe quien conoció en detalle la vida del navegante y la llevó a la literatura, junto con situaciones vividas por otro náufrago posterior, Alexander Selkirk, quien estuvo cuatro años en el archipiélago de Juan Fernández.La osadía para sobrevivirSerrano debió esforzarse para sobrevivir en una isla sin vegetación ni agua dulce y con una alimentación basada en pájaros y peces, donde la sangre de las tortugas marinas muchas veces suplía el agua que escaseaba. El capitán se las ingenió para almacenar agua de lluvia en los propios caparazones de estos reptiles y caracoles para sobrevivir.A los tres años de llegar a la isla, un sobreviviente de otro naufragio termina con su misma suerte y se une a la espera de un posible rescate, algo demasiado utópico considerando que el cayo ni siquiera figuraba en las cartas marinas.Mientras tanto, ambos construyeron una especie de refugio y torre que les permitió enviar señales de humo a los navegantes.Su perseverancia tuvo frutos en 1534 cuando la tripulación de un galeón que viajaba hacia La Habana vió las señales y socorrió a los náufragos, a pesar de que solo uno llegó con vida a tierra firme. El compañero de Serrano no lo logró.La vida del capitán llevada a la literaturaLa novela Robinson Crusoe fue publicada en 1719 y trata sobre un náufrago que por 28 años enfrenta distintas peripecias luego de quedar atrapado en una isla.Cubrir sus necesidades alimenticias, construir un lugar para resguardarse del mal tiempo, combatir la soledad, hasta enfrentarse a una tribu caníbal, son algunas de las vicisitudes que el protagonista debe sobrellevar para sobrevivir.La autobiografía ficticia del personaje es considerada la primera novela inglesa y sus aventuras, su fuerza de resiliencia, fe e instinto para sobrevivir marcaron un precedente en la historia de la literatura.No es difícil imaginar que el autor tomó como inspiración los hechos reales del naufragio de Serrano por la gran cantidad de similitudes en la historia.Las aventuras no acabanSerrana hoy en día no está exenta de acción. Recibe durante todo el año la visita de 12 marinos en formación.Con la intención de que no se viole la soberanía y que los intrusos no se lleven los recursos marítimos, los marinos vigilan la isla y soportan elevadas temperaturas y vientos que superan los 26 kilómetros por hora. Privados de comunicación con el exterior, deben vencer las dificultades del mar, el sol y la soledad.Solo en época de huracanes la isla queda deshabitada, pero continúa resguardada por su gran riqueza marítima y tiburones que la rodean.A pesar de lo laborioso de la tarea de ser huésped de la inhóspita isla y realizar sus entrenamientos cotidianos, los marinos tienen momentos donde se deleitan con la asombrosa vista de las constelaciones o ayudan a las tortugas que llegan a anidar, a proteger sus crías.

https://mundo.sputniknews.com/20200902/solo-12-militares-rodeados-de-tiburones-habitan-esta-codiciada-isla-de-colombia-1092625542.html

https://mundo.sputniknews.com/20210829/descubren-la-que-podria-ser-la-isla-mas-al-norte-del-mundo-y-podria-no-serlo-por-mucho-tiempo-1115505606.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

colombia, naufragio, robinson, isla, destinos