Posible alerta de tsunami en Ecuador, ¡olas de hasta 25 metros!

Un estudio publicado en la revista Pure and Applied Geophysics realizado por el Programa de Riesgo Sísmico de la Universidad de Chile concluyó que Valparaíso... 31.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-31T00:27+0000

2021-08-31T00:27+0000

2021-08-31T00:27+0000

Para realizar el estudio se efectuaron 200 simulaciones en cada zona estudiada para elaborar diez escenarios sísmicos en varios países de Suramérica incluidos Ecuador y Colombia y se basaron en la historia sísmica de cada región para determinar 17 zonas costeras suramericanas que se verían afectadas. Según la investigación, si tuviera lugar un terremoto de magnitud 8.6 en Ecuador, podría existir un tsunami cuyas olas alcanzaran una altura de hasta 25 metros.Patricia Arreaga Vargas, oceanógrafa del Centro Regional de Información de Tsunami (CRIT) del Inocar, (Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador) declaró al diario Expreso que las proyecciones del Inocar no coinciden con la investigación del Programa de Riesgo Sísmico de la Universidad de Chile. No obstante, alegaba que "no por eso debemos desconocer su valía, sirve como insumo para ahondar en nuevas investigaciones" y no ha descartado que, bajo determinados factores, se puedan producir olas que alcancen los 25 metros.Ecuador, por su situación geográfica en la zona del Pacífico, resulta un país de "alta peligrosidad sísmica" por la convergencia de las placas de Nazca y Suramérica. De acuerdo con el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el promedio de sismos destructivos anual de Ecuador es de 0,08 y una recurrencia de terremotos de gran magnitud de aproximadamente 12 años.En el estudio consideraron las conocidas 8 lagunas sísmicas de Suramérica, zonas donde pueden ocurrir grandes terremotos porque en el pasado los hubo, aunque no hayan vuelto a ocurrir en mucho tiempo.El Gap o brecha sísmica hace referencia a una zona geológica en la que no ha ocurrido un sismo fuerte durante un periodo prolongado de tiempo y es un concepto utilizado por la sismología, para conocer el peligro sísmico en cada lugar y tiene como base la idea de que existen lugares en el mundo en el que pueden repetirse terremotos grandes.Las zonas estudiadas se sitúan en Colombia, Ecuador Perú y centro de Chile. El equipo a cargo de la investigación estuvo integrado por Miguel Medina, Sebastián Riquelme, Mauricio Fuentes y Jaime Campos.Los autores del estudio tomaron como referencia el terremoto de Japón de 2011 —que provocó un tsunami posterior con olas que superaron los 40 metros de altura— para advertir que los resultados son muy cercanos a la realidad.Según los resultados, en Chile podrían producirse tsunamis con olas de hasta 33 metros de alto en Valparaíso. En cambio, si en Lima, Perú ocurriese un tsunami, las olas de este oscilarían entre los 25 y 40 metros de altura y sería el país más afectado por un evento de estas características. En el caso de Colombia, frente a un posible terremoto de 8.7 se calcula una altura máxima de ola de 20 metros.

