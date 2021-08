https://mundo.sputniknews.com/20210831/por-que-a-elon-musk-no-le-gustan-las-palomas-1115629936.html

¿Por qué a Elon Musk no le gustan las palomas?

¿Por qué a Elon Musk no le gustan las palomas?

Unos simples pájaros ponen en riesgo una de las grandes apuestas del multimillonario fundador de Tesla y CEO de Space X, una red de satélites para proveer de... 31.08.2021, Sputnik Mundo

Aparte de competir con Jeff Bezos (Amazon) en la carrera de ser el hombre más rico del mundo, el ingeniero de Tesla tiene otros planes más ambiciosos, como el de liderar la transformación energética con su empresa automotriz y hacer de la humanidad una especie interplanetaria que conquiste Marte con la ayuda de su empresa Space X.Uno de los negocios de Musk más prometedores es Starlink, su red global de pequeños satélites con los que aspira a conectar a internet a todos los rincones del planeta allá donde la fibra óptica no llega. Y para conseguir sus objetivos necesita que este negocio le vaya muy bien para financiar sus proyectos.Sin embargo, no le faltan problemas por resolver, entre ellos, choques de satélites, costos, etc, Pero últimamente se le ha sumado uno inesperado: las palomas.Uno de los clientes que está probando la versión beta de Starlink, Alan Woodward, experto en ciberseguridad de la Universidad de Surrey, en Inglaterra y profesor que vive en una zona donde la conexión por fibra óptica es casi un milagro, comentó a la BBC:Y aparte de los pequeños cortes de conexión que podrían estar relacionados con aves, Starlink perdió la conexión la semana pasada durante una hora entera y no se ha aclarado por qué. Sin embargo, la velocidad de conexión ronda los 150-200 mbps de descarga y los 10-20 mbps de subida, detalló Woodward.Starlink, ya proporciona su servicio satelital y global de banda ancha en América del Norte, Gran Bretaña y Alemania. Pero según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el 48% de la población mundial todavía estaba desconectada en 2019. Una parte del mercado al que apunta la empresa de Musk se estima en un millón de millones de dólares. Y cada 1% de ese mercado significa para Starlink una decena de miles de millones de dólares anuales, cifras que encajarían con las ambiciones de Elon Musk. En cualquier caso, Starlink debería reducir costos como el que supone el receptor de señal.Hata ahora, el mercado de lanzamientos espaciales alcanzó en total unos 6.000 millones de dólares en 2019, según The Economist, lo que aún es demasiado poco para financiar los proyectos espaciales de Musk.Otra tarea pendiente del genio de Tesla ahora es la de conseguir que las palomas no le pongan más palos en las ruedas.

