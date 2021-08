https://mundo.sputniknews.com/20210831/obreros-campesinos-e-indigenas-debaten-el-renacimiento-economico-en-bolivia-1115598756.html

Obreros, campesinos e indígenas debaten el renacimiento económico en Bolivia

Obreros, campesinos e indígenas debaten el renacimiento económico en Bolivia

En la ciudad de Oruro, el presidente boliviano, Luis Arce, inauguró una cumbre por la reactivación económica del departamento y el país, que reunió a líderes... 31.08.2021, Sputnik Mundo

Organizaciones sociales y funcionarios del Gobierno nacional se reunieron en la ciudad de Oruro con la consigna de industrializar todos los recursos industrializables del departamento: desde el litio, pasando por la minería, hasta la quinua y la carne de llama. Esta Cumbre para la Reconstrucción Económica y Productiva concluyó con una serie de solicitudes dirigidas al gabinete del presidente Luis Arce, quien inauguró el encuentro.La cumbre se realizó en el Coliseo de la Facultad Nacional de Ingeniería, de la Universidad Técnica de Oruro, situada 233 kilómetros al sur de la ciudad de La Paz. En esta ciudad —ubicada a 3.700 metros sobre el nivel del mar— el presidente Arce dijo con claridad que el departamento crecerá mediante la industrialización de sus recursos."El camino del desarrollo es hacer nuestras propias plantas de minerales, para tener el producto final, que sí o sí se debe industrializar. En esa línea está nuestro litio orureño", dijo Arce. Bolivia es el país con mayores reservas mundiales de este metal, actualmente muy requerido para la elaboración de baterías de autos eléctricos y celulares, entre otros aparatos.El presidente también reclamó "la industrialización de los productos agropecuarios que se producen en Oruro, como camélidos, quinua y otros. El departamento tiene enorme potencial. No basta con producirlos, hace falta también industrializarlos".La realidad económica de OruroLa cumbre, que transcurrió el pasado 27 y 28 de agosto, se desarrolló a través de siete mesas, en las cuales se abordaron aspectos fundamentales de la economía departamental.La Mesa 1 trató sobre la industrialización de la quinua, camélidos y recursos piscícolas. La Mesa 2 abordó cuestiones de minería y energía, sobre todo la industrialización del litio del salar de Coipasa, así como la necesidad de aumentar el porcentaje de regalías mineras que quedan para el departamento.La Mesa 3 versó sobre servicios básicos y la gestión del agua, uno de los problemas más graves del departamento, que semanas atrás reportó la desaparición del lago Poopó, el segundo más grande del país, luego del Titicaca, en La Paz.La Mesa 4 se ocupó de industria y comercio, créditos y seguridad jurídica. La Mesa 5 de salud; la Mesa 6 de cultura y turismo. En la Mesa 7 se reflexionó sobre maneras de generar más empleos.Choque pidió a los ministros y viceministros presentes que tomen en cuenta los documentos elaborados por las organizaciones en la cumbre: "Estamos depositando nuestra confianza en el Gobierno nacional para que esta cumbre no se quede en el olvido. Más bien, que se ejecute y se atienda a estas necesidades", agregó.Reactivación mineraEl secretario ejecutivo de la COD consideró fundamental que la Gobernación orureña apoye con recursos la explotación minera, que quedó estancada por la pandemia de COVID-19. "La Gobernación tiene el compromiso de transferir recursos económicos para hacer prospección y exploración", dijo Choque a Sputnik.Pero aunque se entreguen estos recursos, consideró que "no son suficientes las regalías" del 3% recibidas por el departamento de la explotación minera. Y evaluó que se debería aprobar una nueva ley que aumente este porcentaje.En este sentido, "es importante la participación del Gobierno para concretar la prospección y la exploración. Pero también debe haber financiamiento económico con mayor rapidez", dijo Choque.En Oruro está situado el salar de Coipasa, sobre el cual existen varios planes de explotación del litio. Para Choque, cuando lo industrialicen "el 11% de impuestos tiene que quedar para el departamento productor", afirmó el ejecutivo.Choque también consideró importante la propuesta de priorizar la industrialización de la quinua, para lo cual se debería fundar un Centro Internacional de la Quinua, donde se estudie y se impulse el cultivo de este alimento nutritivo y tradicional para la población andina.Carne de llama en lataEn un rincón del Coliseo, don Florencio Medrano Colque tenía su pequeño puesto de venta de productos de llama y otros animales altiplánicos. El tío Flory, como lo conocen, enlata filetes de llama, de cuy y de avestruz. También vende charque, chorizos, fiambres: todo de llama."Podemos exportar estos productos y generar divisas para el Estado boliviano", contó entusiasmado a Sputnik. Pero para cumplir su sueño, necesita más inversión: "Yo quisiera que nos apoyen instituciones y personas interesadas para poder elaborar y exportar", expresó."Todo esto lo hacemos para generar empleo", agregó el tío Flory.Por su parte, Severina Choque Chambi, secretaria ejecutiva de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Originarias de Oruro Bartolina Sisa (FDMCOO-BS) contó cuál fue el reclamo de las mujeres campesinas.

