Nostalgia de los salones recreativos: los guardianes españoles que reviven a los videojuegos 'retro'

Como la iglesia, el Ayuntamiento o el bar, los salones recreativos han sido un eje fundamental de los pueblos españoles. Un centro neurálgico de la vida rural y urbana donde pululaban jóvenes y no tan jóvenes que echaban monedas o, en su ausencia, el rato. Espacio de celebraciones, de discusiones, de ligoteo, de tránsito a la madurez: en aquellos lugares se experimentaba toda una espiral de sensaciones que curtía para lo que esperaba de puertas afuera.De puertas afuera esperaba otra vida. Menos ruidosa. Menos divertida, quizás: faltaban los colores fluorescentes de pantallas abombadas entre joysticks y los sonidos rasposos emitidos por altavoces de dudoso mantenimiento. Faltaba la fauna característica, el cambio de monedas lanzado sobre una tabla que hacía de recepción o el mercadeo paralelo de cigarrillos, vendidos por unidad de una cajetilla recién sacada de la máquina.Puede que contara más el paisanaje que los propios videojuegos a los que aludía el nombre. O el ser partícipe de esa atmósfera que representaba, a su modo, el mundo: unos pocos jugaban sin parar mientras la muchedumbre se arremolinaba en las faldas de un taburete; otros ejercían de figurantes ante el repiqueteo del billar o el futbolín, comandado por veteranos sin ganas de abandonar la pista; algunos simplemente se dejaban guiar por el ajetreo exterior, plagado de motocicletas que aparcaban con el motor encendido o de grupos que se desparramaban en cuanto escuchaban el aullido de las máquinas.Los recreativos constituían un enjambre peculiar y el germen eran esos píxeles que invitaban a matar marcianitos o engullir fantasmas. El avance de las consolas domésticas, de la calidad de los juegos en diferentes dispositivos o la transformación del ocio fueron aniquilando estos locales, en declive desde la década de los noventa. Quedan, si acaso, retazos sueltos en bares o antros con música y ese simulacro que son las casas de apuestas, de estética parecida y objetivos opuestos: prima la individualidad y el lucro.Remediar esta laguna no es sencillo. Un grupo de fanáticos, sin embargo, ha querido salvar en España una parte. Rescatar, aunque sea de forma simbólica, esa memoria de otras épocas. Son los miembros de la asociación cultural Arcade Vintage, surgida en la localidad alicantina de Petrer hace ocho años. "En 2013 la constituimos después de visitar algunas ferias y ver que había muchos interesados", comenta José María Litarte, uno de los fundadores.Aquella organización de amigos —compuesta, entre otros, por José María Litarte y su hermano Joaquín— fue creciendo poco a poco a base de redes nacionales de interesados o por el acercamiento de curiosos de poblaciones cercanas. Su pasión por esos pasatiempos retro que rellenaron horas de su niñez y adolescencia dilató el número de socios hasta los 35 actuales. Además, de aquella sede privada en esta población de unos 90.000 habitantes dieron el salto a la esfera pública: en 2019 abrieron el Museo del Videojuego en la cercana Ibi, ya inscritos como empresa."Veíamos que nuestra colección crecía y que había audiencia", cuenta Litarte a Sputnik. Este empresario de 42 años quiso, junto al resto, quiso que su afición fuera compartida. Que no fueran los únicos que disfrutaban resucitando aquellos títulos del pasado. Que ese ejercicio de nostalgia táctil y sensorial se transmitiera a otros cuerpos. Un esfuerzo que parece desvanecerse cuando se otea la hilera de luces o las vitrinas con cartuchos, pero que a los impulsores les ha traído más de una aventura: José María Litarte recuerda un viaje a Luxemburgo a por una moto de Sega que trajeron sin ni siquiera cambiarse de ropa: "Fue una paliza de tres días, pero mereció la pena". O una máquina que se encontraba en un corral, medio congelada. O la que sacaron de la bodega de un barco en Gales. "Esto no es restaurar un mueble, es resucitar una época", afirma orgulloso.Se trata, defiende, de nostalgia, de entretenimiento y de cultura. En cada aparato que hay en el museo se refleja un momento concreto de nuestro pasado: el famoso Tetris, nacido en la década de los ochenta, las diferentes versiones que se producían de Terminator al hilo de cada película, las burbujas que se reproducían en el Pang, las plataformas del Donkey Kong o el eterno Pac-Man y su séquito de comecocos."El término arcade abarca todos esos tipos y se caracteriza por su jugabilidad inmediata: en cuanto echabas la moneda ya sabías de qué iba, es instantáneo, aunque también estuviera hecho para hacer dinero. Ahora requieren más tiempo, tutoriales…", indica Litarte. La traducción de la palabra inglesa, de hecho, es amplia: se refiere a un pasaje profundo con arcos. Es decir, a lo que solían ser los recreativos y a lo que es ahora el Museo del Videojuego en Ibi, con 1.000 metros cuadrados de extensión, más de 100 máquinas, 120 ordenadores, 60 consolas y 14 pinballs.Tiene este centro varias razones de ser, aparte del capricho individual de cada miembro de la asociación. Son cuatro "pilares": el lúdico, que busca el gozo de los usuarios, el histórico, catalogando origen y la historia de cada juego, el divulgativo o pedagógico, con cursos o ponencias, y el vanguardista, que pretende hilar esas reliquias con adaptaciones actuales. De hecho, anota Litarte, su legado es tal que ahora han colonizado la nueva extremidad humana: el teléfono móvil. Hay más: de este espacio ha salido la idea de un documental que narra este universo de los recreativos. Lo dirige Mario Paul Martínez, profesor de la Universidad de Elche, y se titula Arcadeología. La película indaga en esa pérdida de un ecosistema en extinción: informáticos, carpinteros, ingenieros o los emprendedores que se lanzaban a este negocio de dibujos sobre el lomo negro de cada máquina, posters de novedades en las paredes o cercos de humo que tenían de ocre el techo."Eran nuestra red social. Allí conocías a la gente que no iba a tu colegio ni vivía en tu barrio", ilustra José María Litarte. Esta reconquista de videojuegos, añade, es una puerta al alma de los que se internaron en aquellos pasadizos desconchados y aprendieron a valerse por sí mismos, a controlar gastos o a interactuar con un futuro amor. "Es que te tenías que enfrentar al quinqui que te quería robar, a la chica que te gustaba o a la pelea por durar mucho ante la escasez de monedas", reflexiona el fundador: "Te hacías, en definitiva, un hombre"

