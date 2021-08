https://mundo.sputniknews.com/20210831/masacres-de-migrantes-otra-faz-de-mexico-y-otra-deuda-de-sus-gobiernos-1115628799.html

Masacres de migrantes, otra faz de México y otra deuda de sus gobiernos

Este agosto, se cumplieron once años de la primera masacre de migrantes de la que se tuvo noción a nivel mundial, ocurrida en el norte de México. Sputnik... 31.08.2021, Sputnik Mundo

américa latina

migrantes

violencia

méxico

Justo enfrente a la sede de la Embajada de EEUU en la capital mexicana, un antimonumento que reza +72, recuerda a quienes han sido víctimas de la violencia en su paso por México, camino a ese país. Aunque la sede consular estadounidense permanece completamente vallada, el antimonumento es un testigo silencioso que recuerda la complicidad sistémica que sigue obligando a miles de personas a dejar su tierra natal atrás.A fines de agosto del año 2010, 72 de esas personas fueron halladas fusiladas en un descampado del municipio de San Fernando, estado de Tamaulipas, una de las vías más rápidas para llegar al norte, atravesando por el golfo de México.Hasta el momento, 63 de las víctimas han sido identificadas plenamente por medio de análisis genéticos de ADN con sus familias, aunque siete de ellos están pendientes de revisión forense, por motivos que detallaremos más adelante. Aparte, existen aún nueve cadáveres (ocho hombres y una mujer) que permanecen en calidad de desconocidos.De las 63 víctimas identificadas hasta el momento, 26 eran originarios de Honduras, 14 de El Salvador, 13 de Guatemala, 5 de Ecuador, 4 de Brasil y 1 de la India."La masacre de los 72 hace años, así como el hallazgo de fosas clandestinas en Tamaulipas y las masacres de Cadereyta en 2012 y de Camargo este año, nos están diciendo que ni las instituciones mexicanas ni los países de origen están haciendo lo que les corresponde. Entonces, tenemos que buscar una respuesta que realmente nos de veracidad en las investigaciones", dijo a Sputnik Claudia Interiano, abogada y notaria salvadoreña, quien se desempeña como coordinadora para Guatemala, Honduras y El Salvador del área de justicia trasnacional de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que representa a las familias de 11 de las 63 víctimas en San Fernando.Memoria vivaCuando el sol comenzaba a caer en la tarde del viernes 27 de agosto, se comenzaron a prender algunas velas en torno al antimonumento.Ana Enamorado, madre de Oscar López Enamorado, un joven hondureño que permanece desaparecido en México junto al colectivo Huellas de la Memoria y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho."Agradezco a las familias mexicanas aquí presentes por apoyarnos en esta fecha tan dolorosa que conmemora once años de la masacre en San Fernando, Tamaulipas. Este acto de memoria, de verdad y justicia, lo estamos haciendo porque también hay miles de personas desaparecidas, migrantes sobre todo centroamericanos, que los han desaparecido en territorio mexicano", dijo Ana Enamorado para dar comienzo al evento.La madre de Oscar Antonio López Enamorado, desaparecido el 19 de enero de 2010 en el estado de Jalisco, tomó la decisión de migrar ella también a México para buscar a su hijo, como consecuencia de las dificultades que tienen las madres centroamericanas para hacer esa tarea desde sus países de origen."Como las madres de Centroamérica no pueden estar presentes porque sabemos que nos dividen las fronteras y que las familias no pueden venir a México a buscar a sus hijos e hijas desaparecidas aquí, ahora alzamos la voz por ellas y las miles de familias de personas desaparecidas en este territorio", agregó Enamorado.Ana Lorena Delgadillo, fundadora y Directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, leyó en el evento algunas palabras de las familias de las víctimas que no pudieron estar presentes en el evento.Del mismo modo, tanto Gabriela Hernández, directora del albergue Casa Tochán para personas en tránsito en Ciudad de México, como algunos de los muchachos que están ahora en camino a Estados Unidos, ofrecieron su relato y denunciaron la violencia con la que se sigue tratando a quienes intentan cruzar México para llegar a su destino.Justicia trasnacionalEn el momento en que se supo del asesinato de estas 72 personas extranjeras en el norte de México, el mundo no había conocido aún tal grado de brutalidad y violencia explícita. La seguidilla de crímenes continuó al año siguiente con el hallazgo de 43 restos humanos en una fosa clandestina en San Fernando, que destapó el continuo de violencia: esos restos obligaron a una búsqueda en todo el municipio, localizando en total restos de 193 personas en 47 fosas clandestinas distintas. Al año siguiente, en mayo de 2012, el horror se completó con la localización de 49 torsos decapitados a la vera de la carretera federal en Cadereyta, Nuevo León, otro estado fronterizo con Estados Unidos."Las familias de las víctimas con quienes trabajamos actualmente, nos dicen que en aquel momento nadie se imaginaba que un horror como este podría ocurrir. A once años, las investigaciones siguen sin ser claras y la impunidad está presente como el primer día", apuntó la abogada Interiano en diálogo con Spuntik.La representante de las familias detalló algunos elementos clave para entender las dificultades que las víctimas tuvieron al perder comunicación con los suyos, y enterarse por la prensa del hallazgo del primer crimen."No tenían idea de dónde ir a preguntar para empezar, la mayoría de estas familias viven en un contexto de pobreza extrema", explicó la abogada, algo que en el año 2010 les impedía tener siquiera un teléfono o posibilidad de trasladarse hasta la ciudad capital de sus países de origen para conseguir la atención gubernamental.La primera respuesta que recibieron de la autoridad de sus países fue que ellos no podían hacer nada, debido a que el crimen había ocurrido en el territorio del país vecino."Vaya usted a México para verificar si su hijo está entre las víctimas", les dijeron las instituciones centroamericanas, en primera instancia, a las familias en búsqueda.Sin embargo, para una persona nacida en Centroamérica, esto es aún más difícil que pensar en llegar a Estados Unidos si se tienen bajos recursos o un trabajo fijo."Entonces, muchas de las familias comienzan a exigir a los ministerios de relaciones exteriores de sus países que les den una respuesta, porque se dan cuenta que son quienes pueden tener una comunicación con México", explicó la abogada.La presión de las familias, junto a la campaña internacional de denuncia de lo sucedido, puso al Gobierno mexicano en el brete de dar una respuesta cabal a las demandas de las familias de las víctimas. Sin embargo, esto tampoco se hizo de manera certera en la identificación de las víctimas.Interiano explicó que la autoridad mexicana hizo el trabajo forense por su cuenta, sin tener en consideración los estándares internacionales para brindar veracidad a ese trabajo forense. Y los errores salieron a la luz en poco tiempo"Cuando los cuerpos de las víctimas de la masacre de San Fernando fueron repatriados a sus países de origen, en México les dijeron a sus familias que no abrieran los ataúdes. Tampoco se les comprobó cómo el cuerpo había sido identificado, ni se les entregó un dictamen o un expediente donde se asentara lo realizado", apuntó la abogada en un diálogo con este medio.Pero las familias descreyeron, abrieron los ataúdes y sobre todo en los casos de los guatemaltecos asesinados, notaron que les habían entregado cuerpos equivocados. Esta duda y falta de certeza se ha prolongado (y se mantiene en siete de los cuerpos entregados) hasta la realización de un cotejo independiente, a manos del Equipo Argentino de Antropología Forense.La participación de los argentinos sucedió gracias a la conformación de una Comisión forense, creada a partir de la seguidilla de masacres, en el año 2013, para dar certeza a los procesos de identificación post mortem.La Comisión forense está integrada además del EAAF, por Fiscalía y los servicios periciales de México. Tanto el EAAF como las instituciones hace por su cuenta un dictamen forense de identificación, que luego son puestos en común. La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho participó de la promoción de este esfuerzo de coordinación interinstitucional trasnacional.La Comisión forense abrió en los países centroamericanos la discusión sobre el resto de los miles de migrantes desaparecidos que cada uno tiene fuera de su territorio. El paso siguiente fue la conformación de Bancos forenses de migrantes desaparecidos en cada país, los cuales colectan muestras de ADN de las familias en búsqueda. En el caso de El Salvador, por ejemplo, se tiene noticia de 326 personas desaparecidas fuera del país, pero no se tiene registro exacto del total de las personas que faltan.Tampoco Guatemala tiene registro de cuántos de sus ciudadanos han sido desaparecidos en territorio extranjero, según la respuesta brindada por sus instituciones al Grupo de Trabajo sobre desaparición forzada, en abril de este año.En diciembre de 2015, igualmente bajo la presión de las familias de las víctimas, México habilitó por primera vez el Mecanismo de apoyo exterior de búsqueda e investigación (MAE) para atender delitos cometidos contra migrantes en su territorio. Aunque el mismo habilita a que las embajadas y consulados mexicanos reciban denuncias en sus sedes en el extranjero, este mecanismo no ha reglamentado aún los lineamientos de funcionamiento que permiten un accionar más expedito.A la fecha, la Fundación para la Justicia ha presentado 124 denuncias de personas originarias de Guatemala, Honduras y El Salvador, que han sido desaparecidas en su tránsito por México. Las denuncias recaen en la Unidad de Migrantes, a cargo del maestro Javier Pérez Durón.En febrero de 2020, las familias de los migrantes desaparecidos en México que son representadas por la Fundación para la Justicia, logró una reunión con Karla Quintana, comisionada nacional de búsqueda, para proponerle la creación de una mesa de discusión y trabajo sobre los casos de migrantes desaparecidos en México, que aún no se ha concretado.Desde entonces, tanto las familias como su representación han impulsado la creación de una Comisión especial para la investigación de desapariciones y masacres de migrantes en México, que conjugue tanto a las Fiscalías mexicanas, expertos internacionales, Comités de familiares y sociedad civil."Sin la sociedad civil y los expertos internacionales, va a ser muy difícil que un Estado tenga una respuesta semejante a la realidad de los casos. Si tenemos tamaña crisis humana, hay que dar una respuesta al mismo nivel, con todos los estándares internacionales posibles", concluyó la abogada salvadoreña, Claudia Interiano.

