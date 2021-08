https://mundo.sputniknews.com/20210831/la-misteriosa-huida-del-argentino-que-se-ha-convertido-en-uno-de-los-hombres-mas-buscados-en-espana-1115605342.html

La misteriosa huida del argentino que se ha convertido en uno de los hombres más buscados en España

La misteriosa huida del argentino que se ha convertido en uno de los hombres más buscados en España

Martín Ezequiel Álvarez sigue en paradero desconocido. Él es el principal sospechoso del asesinato de su hijo de casi tres años en Barcelona. La policía... 31.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-31T11:01+0000

2021-08-31T11:01+0000

2021-08-31T11:01+0000

españa

cataluña

barcelona

argentina

niños

asesinato

violencia

los mossos d'esquadra

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/1115605217_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8309d3ac9603a4d044c38c0053c958e3.jpg

El 24 de agosto Martín Ezequiel Álvarez pasó por la calle Arizala de Barcelona para buscar a su hijo. Aquella había sido su dirección en la capital catalana. Al menos hasta que la madre del pequeño y él decidieron separarse. Desde entonces vivía en El Vendrell, localidad en la que residía su padre. Como cualquier progenitor, Álvarez decidió llevar al niño de paseo. Cambió el inmueble del barrio de Sants-Badal por el hotel Concordia, situado en la Avenida del Paral·lel. Pasó la tarde con el menor en la piscina. Al caer la noche, su hijo apareció muerto por asfixia en una habitación del establecimiento. Tan solo tenía dos años y nueve meses.Los investigadores consideran al padre del menor el principal sospechoso del asesinato. Hacía ocho días que se había separado de la madre del pequeño. Aparentemente aceptó bien la ruptura. Sin embargo, con el paso de los días, Álvarez cambió radicalmente de tono. El mismo día del suceso había enviado mensajes amenazantes a la mujer. Por la noche, le mandó el último. "Te dejo en el hotel lo que te mereces", escribió el hombre tras supuestamente ahogar a su hijo con una almohada. Las hipótesis apuntan a un caso de violencia vicaria. El objetivo era causar el máximo dolor posible a la madre del pequeño.Desde el suceso, su paradero es desconocido. Álvarez salió del hotel saltando un muro y fue llevado a la Terminal 1 del aeropuerto de Barcelona por un taxista. Precisamente, las cámaras de las instalaciones aeroportuarias grabaron al hombre en el control de acceso al edificio. Sin embargo, no detectaron su salida. El presunto parricida indicó al taxista que le esperase a la puerta. Tras esperar más de 15 minutos, el conductor optó por marcharse.Las imágenes del aeródromo son la última pista sobre su paradero, todavía desconocido. Los equipos de Mossos d’Esquadra y Guardia Urbana se afanan por encontrar una respuesta a su huida sin rastro. A pesar de no descartarla completamente, los agentes se alejan de la teoría de que pudiese subirse a un avión en las horas posteriores al asesinato. Y es que no consta en las cámaras que lo haya hecho, ni tampoco que haya utilizado su pasaporte para embarcarse.Mientras, la policía analiza las cámaras de todos aquellos lugares por los que podría haber pasado Álvarez. Incluso, han rastreado la montaña de Montjuïc por si se hubiese ocultado en esta. Además, los Mossos d’Esquadra custodian el domicilio de su expareja, con la que no se ha vuelto a poner en contacto. Tampoco lo ha hecho con ninguno de sus familiares, incluido su padre, quienes desde un primer momento se pusieron a servicio de los investigadores.Los agentes también trabajan con las llamadas de algunos ciudadanos que dicen haber visto al supuesto parricida en distintos puntos de Cataluña. De momento, ninguna ha dado resultados positivos. La policía catalana ha solicitado colaboración ciudadana para localizarlo. Según la descripción dada por los Mossos d’Esquadra, Álvarez mide 178 centímetros, lleva el pelo rapado, la barba recortada, tiene complexión atlética y los ojos marrones. La última vez que fue visto vestía camiseta gris, pantalones vaqueros y unas zapatillas rojas. No portaba ningún tipo de mochila o bolsa.El padre del menor asesinado tiene 44 años y es de origen argentino, aunque nacionalizado español. Estudió en la Universidad de Barcelona y se dedicaba profesionalmente al mundo de las finanzas. De confirmarse la autoría del crimen, su historia se asemejaría al caso de Olivia y Anna, las niñas asesinadas en Tenerife por su padre. Dos hermanas que tuvieron el mismo final que el hijo de Martín Ezequiel Álvarez en Barcelona.

cataluña

barcelona

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cataluña, barcelona, argentina, niños, asesinato, violencia, los mossos d'esquadra