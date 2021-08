https://mundo.sputniknews.com/20210831/gazprom-la-primera-linea-de-nord-stream-2-esta-casi-lista-para-explotacion-1115615957.html

Gazprom: la primera linea de Nord Stream 2 está casi lista para explotación

MOSCÚ (Sputnik) — La instalación del primer ramal del gasoducto Nord Stream 2 está prácticamente terminada y Gazprom da máximos esfuerzos para ponerlo en... 31.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-31T17:08+0000

2021-08-31T17:08+0000

2021-08-31T17:49+0000

nord stream 2

gazprom

"Ahora las obras de instalación de la primera línea del gasoducto están en las etapas finales (...) Solo puedo añadir que aplicamos máximos esfuerzos para poner Nord Stream 2 en marcha", destacó Karímov en una conversación telefónica de representantes de Gazprom con la prensa.Otro alto gerente de Gazprom en la misma conferencia de prensa destacó que el volumen de las exportaciones de gas de la compañía en 2021 no serán influidos por la instalación del gasoducto y alcanzarán 183.000 millones de metros cúbicos.El proyecto de gasoducto Nord Stream 2 liderado por compañías de Alemania, Rusia, Austria, Francia y Países Bajos, entre ellas Gazprom, busca conectar a las dos primeras naciones por el fondo del mar Báltico para elevar la seguridad energética del continente.Las obras que están a punto de concluir constan de dos ramales para transportar hasta 55.000 millones de metros cúbicos de combustible anuales.Extracción de gasLa compañía energética rusa Gazprom podría producir en 2021 más de 510.000 millones de metros cúbicos de gas, lo que constituirá la extracción máxima de la empresa en los últimos diez años, comunicó el jefe del departamento de finanzas, Alexandr Ivánikov.Durante una conferencia telefónica de la compañía, Ivánikov mencionó que el accidente ocurrido a inicios de agosto en la planta de Gazprom, cerca de la ciudad de Novi Urengói, no tuvo graves repercusiones en la extracción gracias a una repuesta inmediata para aminorar las consecuencias.Ese volumen, remarcó, permitirá suministrar a Europa hasta 183.000 millones de metros cúbicos de gas, lo que es 6.000 millones más que el año anterior.El funcionario no dudó en alta demanda del gas ruso en Europa al apuntar a escasas reservas del combustible azul en el continente "que seguirán manteniendo la demanda de gas en el segundo semestre de este año, así como el año que viene"

