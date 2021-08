https://mundo.sputniknews.com/20210831/expresidente-colombiano-santos-reitera-que-escucho-a-opositores-en-renegociacion-de-la-paz-1115617919.html

Expresidente colombiano Santos reitera que escuchó a opositores en renegociación de la paz

BOGOTÁ (Sputnik) — El expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos (2010-2018), aseguró que escuchó a los opositores del acuerdo de paz con las FARC, luego de... 31.08.2021, Sputnik Mundo

américa latina

juan manuel santos

colombia

farc

álvaro uribe vélez

"Nos sentamos con los voceros del "No", encabezados por el expresidente [Álvaro] Uribe, [Andrés] Pastrana, Marta Lucia Ramírez [actual vicepresidenta y canciller]", dijo Santos en entrevista con Caracol Radio.Luego de que el grupo armado ilegal y el gobierno firmaran un primer acuerdo en 2016, este fue sometido al voto popular mediante un plebiscito.El "No" ganó con 50,21% de los votos, frente al "Sí", que obtuvo 49,78%.Este mes, el expresidente Uribe revivió el tema cuando, en un encuentro con integrantes de la Comisión de la Verdad (institución creada tras la firma de la paz), dijo que no asistía de manera oficial a la sede de esta entidad porque no reconocía su legitimidad."No puedo reconocer la legitimidad de las instituciones derivadas del proceso de La Habana, por muchas razones. Una de ellas, por el desconocimiento del plebiscito", dijo el exmandatario, acérrimo opositor a la firma del acuerdo.Según Uribe, "la manera como enmendaron el "No" del plebiscito es atentatoria contra el Estado de Derecho, porque no hubo otro plebiscito, otra consulta popular".Respecto a este argumento, Santos reiteró que el proceso que siguió tras la victoria del "No" fue el que ordenó la Corte Constitucional de Colombia, en su fallo para autorizar esa consulta popular.El exmandatario hizo las declaraciones en una entrevista conjunta con la excandidata presidencial y exsecuestrada colombo-francesa, Íngrid Betancourt, a propósito del libro que sacaron ambos, denominado "Una conversación pendiente".

colombia

