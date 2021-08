https://mundo.sputniknews.com/20210831/embajador-de-afganistan-las-fuerzas-de-resistencia-de-panshir-es-el-unico-poder-legitimo-afgano-1115605245.html

Embajador de Afganistán: las fuerzas de resistencia de Panshir es el único poder legítimo afgano

ROMA (Sputnik) — El embajador de Afganistán en Tayikistán, Muhammad Zahir Agbar, ha declarado que el único gobierno legítimo afgano son las fuerzas de... 31.08.2021

"En Kabul no hay ningún régimen nuevo. La ciudad fue ocupada por el movimiento talibán que se apoderó de la mayor parte del país. Los talibanes todavía no han formado ningún gobierno, y si un día lo hacen, espero que nadie lo reconozca", dijo al responder a la pregunta del periódico italiano la Repubblica sobre los contactos con el nuevo régimen de Kabul.El valle de Panshir es inexpugnable, señaló el embajador afgano y también firmó que existe un acuerdo sobre ayuda por parte de Rusia.Según sus datos, Masud sostiene negociaciones con los talibanes solo para ganar tiempo antes de lanzar operaciones de combate. "A diferencia de otros líderes afganos, Masud estuvo preparándose durante años para librar una guerra contra los islamistas, y actualmente toda la resistencia antitalibán se concierta bajo su mando", señaló.Del 6 al 14 de agosto, los combatientes del movimiento talibán se hicieron con el control de buena parte de Afganistán y el día 15 entraron en Kabul y tomaron el palacio presidencial.El presidente afgano, Ashraf Ghani, huyó del país.El 16 de agosto los talibanes declararon que dan por terminada la guerra en Afganistán y anunciaron que la forma de gobierno del país se aclarará próximamente.La única provincia afgana que los talibanes no controlan es la de Panshir, situada al noreste de Kabul.

Tomas Bonzon Hay que preguntarle a este tipo qué tipo de droga consume. 0

