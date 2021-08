https://mundo.sputniknews.com/20210831/el-pueblito-paisa-de-londres-detiene-las-excavadoras-1115614997.html

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108054/65/1080546517_0:264:2816:1848_1920x0_80_0_0_9416151151551b6fccc30b45a64bbfd6.jpg

