Detienen al padre de un menor desaparecido por una presunta agresión sexual a su hija de 13 años

Arrestan al padre del Yeremi Vargas por supuestamente agredir sexualmente a su hija menor de edad en la isla de Gran Canaria. El juez ha interpuesto una orden... 31.08.2021, Sputnik Mundo

La desaparición de Yeremi Vargas ha ocupado portadas y titulares durante 14 años en España. El lunes 30 de agosto de 2021 su padre ha sido detenido por presuntamente agredir sexualmente a su hija de 13 años. El arresto se produjo de madrugada en las Palmas de Gran Canaria tras ser denunciados los hechos por la menor, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras del caso.El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha comunicado que Juan Francisco Vargas pasó a disposición judicial a primera hora del 31 de agosto. El detenido optó por no declarar ante el juez en relación a la supuesta agresión sexual. La Justicia puso al hombre en libertad provisional, pero con las correspondientes medidas de alejamiento de su hija. Durante el transcurso de la investigación judicial, el acusado no podrá acercarse a la menor.Juan Francisco Vargas es el padre de Yeremi Vargas, de cuya desaparición se cumplieron 14 años el 10 de marzo. El niño tenía siete años cuando fue visto por última vez, mientras jugaba en un descampado cerca de la vivienda familiar de Vecindario, localidad situada en el municipio grancanario de Santa Lucía de Tirajana. El único sospechoso del caso es Antonio Ojeda, conocido como El Rubio. A pesar de su historial delictivo, el Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana no encontró ninguna prueba o indicio sólido que relacionasen a Ojeda con la desaparición de Yeremi. Motivo por el que el tribunal decidió archivar las diligencias abiertas contra su persona. En 2018, la Audiencia de las Palmas ratificó la decisión.Ojeda, quien nunca quiso declarar, salió en 2020 de prisión tras cumplir cinco años de pena por un delito de abuso sexual a otro menor. Un compañero de celda del sospechoso aseguró que le había contado que fue un vecino de la zona el que acabó con la vida del pequeño y quemó su cadáver. Una historia que Ojeda siempre ha negado.

