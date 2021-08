https://mundo.sputniknews.com/20210831/conduccion-temeraria-un-patinete-se-salta-un-semaforo-en-barcelona-y-casi-lo-arrolla-un-bus--video-1115612366.html

Conducción temeraria: un patinete se salta un semáforo en Barcelona y casi lo arrolla un bus | Vídeo

Conducción temeraria: un patinete se salta un semáforo en Barcelona y casi lo arrolla un bus | Vídeo

Los reflejos del conductor del patinete le salvaron de ser golpeado por un autobús en cuestión de segundos. 31.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-31T16:02+0000

2021-08-31T16:02+0000

2021-08-31T16:01+0000

españa

barcelona

peligro

seguridad vial

conductor

alta tecnología

vehículos eléctricos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/1115611688_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9e93fa5798d9e933b224f30d7be7c2b.jpg

El patinete eléctrico se ha convertido en uno de los medios de transporte más populares en los últimos años. Ahora, es difícil salir a pasear por las calles de las grandes ciudades y no encontrarse con uno, eso sin contar los numerosos parkings de patinetes eléctricos que hay para alquilarlos por minutos.Su uso está tan generalizado que España aprobó a principios de 2021 un reglamento para patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal (VMP) con el fin de fomentar una movilidad sostenible y segura. Entre las regulaciones se concluyó que este tipo de medios de transporte pasan a definirse formalmente como vehículos y, por lo tanto, tienen prohibida la circulación por las aceras o las zonas peatonales y deben respetar las señales de circulación y los semáforos.Medidas que no todo el mundo cumple. Un joven que se encontraba circulando durante la tarde del 30 de agosto por el mítico paseo de Gracia de Barcelona decidió hacer caso omiso a las prohibiciones, saltándose un semáforo que se encontraba en rojo. Segundos después de su maniobra, un autobús pasó por su lado rozándole y aunque afortunadamente el joven salió ileso, el resultado pudo haber acabado en tragedia. Los reflejos del conductor del patinete eléctrico lograron que pudiera esquivarlo segundos antes de ser arrollado. Y es que aunque estos vehículos no pueden superar una distancia superior a los 25 kilómetros por hora, lo cierto es que las lesiones pueden ser graves en caso de colisión tanto para el conductor como para el peatón contra el que choca, y un tercio de los afectados sufre traumatismos craneoencefálicos según un estudio realizado por Fundación MAPFRE en colaboración con Cesvimap.Los usuarios en las redes sociales han comentado la peligrosa maniobra tachando a los patinetes de ser "un peligro constante". Según afirma el diario NIUS, la Guardia Urbana de Barcelona lo está buscando por conducción temeraria.

https://mundo.sputniknews.com/20200703/el-boom-de-las-bicicletas-tras-el-confinamiento-aumentan-un-300-las-ventas-en-espana-1091949163.html

barcelona

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

barcelona, peligro, seguridad vial, conductor, alta tecnología, vehículos eléctricos