Biden anuncia fin de estrategia de "construcción nacional" con retirada de Afganistán

WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de EEUU, Joe Biden, dijo que la decisión de retirar las fuerzas estadounidenses de Afganistán también tuvo por objetivo... 31.08.2021, Sputnik Mundo

"Desde mi punto de vista, sólo tenemos un (interés nacional): asegurarnos de que Afganistán no pueda ser utilizado nunca más para lanzar un ataque contra nuestra patria", dijo el mandatario en un discurso a la nación.Biden dijo que la misión de evacuación de Afganistán fue un éxito extraordinario."En resumen, el 90% de los estadounidenses en Afganistán que querían irse pudieron hacerlo", dijo Biden.“Los talibanes (movimiento prohibido en Rusia) han asumido compromisos públicos, transmitidos por televisión y radio en todo Afganistán, sobre el salvoconducto para cualquiera que quiera irse, incluidas las personas que trabajaron junto a los estadounidenses. No solo tomamos en cuenta su palabra, sino por sus acciones, y tenemos influencia para asegurarnos de que se cumplan esos compromisos", afirmó el mandatario.El presidente de Estados Unidos le dijo al grupo terrorista Estado Islámico-Khorasan (prohibido en Rusia) que todavía no han terminado de tomar medidas militares contra su grupo. "Para ISIS-K: No hemos terminado con ustedes todavía", dijo."El mundo está cambiando, estamos en una competición importante con China (y) estamos lidiando en varios frentes con desafíos respecto a Rusia", dijo el mandatario.

alberto.r Rusia y China traerán prosperidad a Afganistán y medio Oriente, y se conocerá un mundo solidario, si Xi Jinping apoya a Rusia para romper su circulo vicioso de poco crecimiento ya que Rusia es y ha sido solidaria 0

