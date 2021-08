https://mundo.sputniknews.com/20210831/amlo-revela-carta-que-le-envio-el-general-cienfuegos-tras-ser-detenido-por-la-dea-1115609327.html

AMLO revela la carta que le envió el general Cienfuegos tras ser detenido por la DEA

AMLO revela la carta que le envió el general Cienfuegos tras ser detenido por la DEA

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló en su nuevo libro 'A la Mitad del Camino ', la carta que le envió el exsecretario de la Defensa... 31.08.2021, Sputnik Mundo

En el documento, el general asegura que los cargos que se le atribuyen son "completamente falsos", niega tener nexos con el crimen organizado, califica su detención como "injusta, arbitraria y humillante" y dice no tener los recursos necesarios para pagar un juicio en Estados Unidos.Además, le pide a López Obrador que intervenga en el juicio para que se agilice y se demuestre su inocencia."Me parece sumamente grave, no solo para mí y la familia, lo que está sucediendo, es un asunto que va más allá de mi persona o lo que represento o representé ", escribió.Cienfuegos también aseguró que en 57 años de servicio jamás estuvo de cerca en "algún asunto delictivo". La carta está fechada el 29 de octubre de 2020, es decir, 14 días después de que Cienfuegos fuera detenido.La extradición y exoneración de CienfuegosSalvador Cienfuegos Zepeda, quien fue secretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, California, el 15 de octubre de 2020.La noticia fue confirmada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien precisó que el Embajador de EEUU en México, Christopher Landau, fue quien le informó sobre la detención.Cienfuegos Zepeda era investigado por narcotráfico y lavado de dinero; sin embargo, días después, las autoridades estadounidenses decidieron desestimar los cargos y entregarlo a autoridades mexicanas para que fuera investigado acorde a sus leyes.Finalmente, en enero de 2021, la Fiscalía General de la República exoneró al general y afirmó que no tuvo comunicación con líderes de grupos criminales. Ante la crítica, el fiscal general de la República mexicana, Alejandro Gertz Manero, aseguró que la investigación que realizó la Fiscalía para extraditar al general Cienfuegos de ninguna manera fue fast track.En un momento de tensión, durante la conversación que sostuvo con la periodista Carmen Aristegui el 19 de enero, el fiscal mencionó: "Yo no llegaría a decir que son pendejos los de la DEA —todavía—, pero llevaron en secreto un asunto que deberían haber llevado en colaboración con México de acuerdo con los convenios". El presidente López Obrador tomó la decisión de hacer público el expediente de la DEA con la investigación del general Cienfuegos, lo que fue criticado por el Departamento de Justicia de EEUU, según el cual, dicha medida viola el Tratado de Asistencia Legal Mutua."Publicar dicha información viola el Tratado de Asistencia Legal Mutua entre México y Estados Unidos, y pone en duda si Estados Unidos puede continuar compartiendo información para apoyar las propias investigaciones criminales de México", dijo esa instancia del Gobierno de EEUU en un comunicado.

