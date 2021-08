https://mundo.sputniknews.com/20210830/vladimiro-montesinos-la-sombra-de-fujimori-que-ahora-dormira-en-cama-de-cemento-1115593488.html

Vladimiro Montesinos: la sombra de Fujimori que ahora dormirá en cama de cemento

El presidente Pedro Castillo, decretó el traslado de Vladimiro Montesinos a otra cárcel, luego de que intentara sobornar a autoridades electorales para dar la... 30.08.2021, Sputnik Mundo

américa latina

corrupción

alberto fujimori

keiko fujimori

vladimiro montesinos

perú

pedro castillo

El nombre de Vladimiro Montesinos quedó marcado a fuego en la memoria de todos los peruanos desde la década de 1990. Y no por buenas razones. Considerado como el hombre fuerte detrás de los abusos del Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), la figura de Montesinos vuelve a la palestra luego de que el presidente Pedro Castillo decidiera trasladarlo de la prisión desde la que había logrado intentar sobornar magistrados para favorecer a Keiko Fujimori.Vladimiro Ilich Lenin Montesinos nació el 20 de mayo de 1945 en Arequipa, la segunda ciudad más poblada de Perú. Proveniente de una familia de políticos y abogados, el joven Vladimiro se volcó hacia la carrera militar. Una vez egresado, supo rodearse y escalar en el mundo militar hasta asesorar a altos mandos.Sus primeras incursiones en el Ejército de Perú ya mostraron cuál sería una de sus pasiones: el espionaje ilegal. De hecho, fue expulsado de la institución con deshonor en 1977 por haber participado en vigilancias que luego fueron informadas, presuntamente, a la embajada de EEUU en Lima.Ya fuera de las Fuerzas Armadas, Montesino completó la carrera de abogacía y comenzó a defender personas acusadas por narcotráfico.Montesinos llegó a la década de 1990 con buenos contactos tanto con la CIA (Agencia Central de Inteligencia) como con el narcotráfico. En esa época fue elegido por Fujimori primero como su abogado y luego como su asesor, tanto legal como en temas de seguridad. Una vez conquistado el Gobierno, Fujimori confió en el arequipeño como responsable en las sombras del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), cuyo principal objetivo era, por ese entonces, combatir al grupo guerrillero de izquierda Sendero Luminoso.Con poder y confianza del presidente, Montesinos logró entablar una red de espionaje y vigilancia que consiguió dividir a Sendero Luminoso a mediados de los noventa. A pesar de su promocionada victoria sobre el grupo armado, el ascenso de Montesinos también incluyó un aparato de inteligencia con el cual persiguió a políticos, jueces y periodistas opositores.Montesinos también es señalado como responsable de varias matanzas de campesinos e indígenas, cometidas en el marco de presuntas acciones antiterroristas por parte del Ejército peruano.¿Qué fueron los 'Vladivideos' y cómo derribaron a Fujimori?La suerte de Montesinos —y con ella la de Fujimori—comenzó a cambiar en el año 2000, cuando fueron difundidos una serie de vídeos que pasaron a la historia como los 'Vladivideos'. Se trataba de una serie de cintas en las cuales Montesinos era registrado ofreciendo dinero a dirigentes políticos, jerarcas o empresarios para garantizar su apoyo al Gobierno.El escándalo desatado a partir del primer vídeo —en el cual Montesinos ofrecía dinero al diputado opositor Alberto Kouri— no solo dejó al asesor en el centro de las acusaciones sino que acabó precipitando la caída del Gobierno de Fujimori.Montesinos huyó de territorio peruano días después de la difusión de los vídeos. Trascendió que estuvo en Panamá, Costa Rica o Ecuador. Su paradero fue desconocido durante meses hasta que, el 24 de junio de 2001, fue capturado en territorio venezolano, donde permanecía oculto.El regreso de Montesinos y la reacción de CastilloDesde entonces, Montesinos se mantiene preso en la Base Naval del Callao, acumulando sentencias en contra por delitos como usurpación de funciones, tráfico de influencias, tráfico de armas. Un informe del diario peruano El Comercio contó, en 2017, que Montesinos había sobrepasado las 30 sentencias en su contra, al punto de ser uno de los presos con más condenas del país.Pero la reclusión no parece haber alejado al exasesor de sus peores vicios. En julio de 2021, se difundieron audios de llamadas de Montesinos a un colaborador de la candidata presidencial —e hija de Alberto Fujimori— Keiko Fujimori. En las llamadas, difundidas por el excongresista Fernando Olivera y por el portal IDL Reporteros, Montesinos ofrece pagar 3 millones de dólares para sobornar a tres de los cuatro magistrados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).La intención de Montesinos era asegurar, a través de los sobornos, que el JNE declarara a Fujimori como triunfadora en la segunda vuelta electoral del 6 de junio, y en la que, tras denuncias de presunto fraude hechas por Fujimori, el izquierdista Pedro Castillo acabó siendo legitimado como nuevo presidente de Perú.Con el conocimiento de que Montesinos había vuelto a intentar operar políticamente desde la cárcel, el presidente Pedro Castillo anunció, el 25 de agosto, su decisión de trasladarlo hacia la cárcel de Ancón II, una prisión ubicada en el distrito de Ancón, provincia de Lima, considerada "modelo"."Hemos trasladado a Vladimiro Montesinos al Penal Ancón II hasta el fin de su condena. En el Gobierno del Bicentenario, ninguna persona privada de libertad tendrá un trato privilegiado ni se le permitirá burlar la seguridad de los penales para seguir delinquiendo", escribió el propio presidente en su cuenta de Twitter.Imágenes del medio peruano La República muestran a Montesinos siendo trasladado por guardias fuertemente armados, con una sobretúnica, mascarilla y sombrero de protección debido a la pandemia. Según reportaron medios locales, el exasesor estará recluido en una celda en la que solo tendrá un colchón sobre una tarima de cemento, una letrina, un lavadero y un sector para escribir. Según las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario, Montesinos no podrá realizar llamadas telefónicas, no tendrá contacto con otros internos y solo saldrá dos horas diarias al patio.

alberto.r Montesinos una época penosa para Peru y el fujimorismo, es momento de gobernar y dejar a Pedro Castillo hacerlo bien 0

1

perú

