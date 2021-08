https://mundo.sputniknews.com/20210830/un-influencer-se-implanta-cadenas-de-oro-en-lugar-de-cabello-para-cambiar-de-look-video-1115583453.html

Un influencer se implanta cadenas de oro en lugar de cabello para cambiar de 'look'| Video

Un influencer se implanta cadenas de oro en lugar de cabello para cambiar de 'look'| Video

Dan Sur se ha realizado un supuesto implante de oro en la cabeza para reemplazar su cabello con el fin de tener un 'look' original.

"La verdad yo ya quería hacer algo diferente porque veo que todos se pintan el pelo (…) Espero que no todos me copien ahora", dijo en uno de sus videos de Instagram.Los rizos dorados que carga este influencer han sido blanco de críticas y dudas de varios internautas. Algunos incluso le dijeron que sus cadenas son de oro falso, pero Dan Sur lo negó.A pesar de las críticas, el influencer no se conformó con el cabello dorado y decidió cubrir todos sus dientes de oro.Según publica caracolTV, Dan Sur es considerado como el primer cantante que se implanta cabellos de oro en la historia de la humanidad, también aclaró que no es parte de los iluminati como muchos se habían preguntado. Mientras que en otras de sus publicaciones dijo que se considera un 'semidios' y que no es de este planeta.

