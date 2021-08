https://mundo.sputniknews.com/20210830/un-accidente-maritimo-en-ibiza-deja-mas-de-una-veintena-de-heridos--video-1115567766.html

Un accidente marítimo en Ibiza deja más de una veintena de heridos

Un accidente marítimo en Ibiza deja más de una veintena de heridos | Vídeo

El choque de un ferry entre Ibiza y Formentera se salda con 25 heridos. El barco impactó contra un islote situado en plena travesía.

Las aguas de las Pitiusas volvieron a ser escenario de un nuevo accidente marítimo. Un ferry de la naviera alemana FRS encalló en un islote cuando cubría la ruta que une Ibiza y Formentera. A bordo, casi medio centenar de personas, entre tripulación y pasajeros. Un incidente que ocurre semanas después de que una lancha fuera arrollada por un buque de pasaje en la bocana del puerto de la capital ibicenca.El reciente suceso ocurrió el sábado 28 de agosto a las 21:55. A esa hora, el navío San Gwann, que se dirigía a Formentera, embarrancó contra el islote norte de Es Malvins. Hacía menos de media hora que había partido del puerto de Ibiza. De momento, se desconocen las causas del accidente, estudiadas por la comisión de investigación de accidentes marítimos, la Guardia Civil y la Capitanía Marítima de Ibiza. El conseller de Movilidad del Govern balear, Josep Marí, ha comentado la existencia de "errores técnicos", aunque, de momento, se prefiere trabajar desde la prudencia.El capitán marítimo de Ibiza y Formentera, Luis Gascón, ha señalado que en el instante del accidente no existía una situación de congestión del tráfico marítimo. Además, ha revelado que el barco iba a "la velocidad normal de un buque de pasaje" para ese tramo de la travesía entre las dos islas. Sin embargo, la suficiente para provocar una colisión de gran tamaño.En el barco viajaban 35 pasajeros y 12 tripulantes. El impacto causó más de una veintena de heridos. Uno de ellos, un niño de 10 años, tuvo que ser trasladado al hospital de Son Espases de Palma de Mallorca por sus heridas. Según Marí, el infante se encuentra en la UCI "estable dentro de la gravedad". Por otro lado, un joven de 12 años también fue valorado inicialmente como grave, aunque ya ha recibido el alta sanitaria, al igual que la mayoría de ingresados. Según informó el Área de Salud de Ibiza y Formentera, 19 heridos, leves o de menor gravedad, fueron transferidos al hospital de Can Misses y seis a la Policlínica de Nuestra Señora del Rosario. Ambos centros se sitúan en Ibiza.Tras el siniestro, según informó la naviera, se puso en marcha el protocolo de seguridad y emergencia. La tripulación fue la encargada de asistir a los heridos hasta la llegada de los equipos de rescate, dificultada por la marejada. Los dos casos más graves, junto a otras siete personas, tuvieron que ser trasladados en helicóptero desde el islote. El resto de navegantes fueron llevados a puerto de Ibiza mediante una embarcación de Salvamento Marítimo.El siguiente paso es el proceso de retirada del buque de Es Malvins. Gascón ha instado a FRS a evaluar las averías del barco y presentar en los próximos días un plan de reflotamiento para minimizar el riesgo de contaminación. Hasta la fecha, no se ha notificado ningún vertido de combustible al mar.

