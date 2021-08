https://mundo.sputniknews.com/20210830/sobrevivientes-del-terremoto-en-haiti-enfrentan-la-disyuntiva-de-volver-o-no-a-casa-1115590370.html

Sobrevivientes del terremoto en Haití enfrentan la disyuntiva de volver o no a casa

Sobrevivientes del terremoto en Haití enfrentan la disyuntiva de volver o no a casa

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — Médicos sin Fronteras (MSF) atendió en el nuevo centro de emergencia en la capital a más de 130 sobrevivientes del terremoto que el... 30.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-30T19:55+0000

2021-08-30T19:55+0000

2021-08-30T20:01+0000

américa latina

haití

terremoto

salud

ayuda humanitaria

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/11/1115146219_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_971602c9d72d2f3b84f66b67be64f186.jpg

El terremoto dejó hasta la fecha unos 2.207 fallecidos y 12.268 heridos, indicaron las autoridades en un balance aún parcial.Varios cientos de víctimas fueron trasladados a centros de salud en Puerto Príncipe y otras ciudades para ser atendidos, pues los hospitales del sur estaban abarrotados o no contaban con la tecnología para tratar sus patologías.Tras ser dados de alta, muchos de ellos no cuentan con los recursos financieros, o familiares para poder alojarse en la capital hasta que concluya su tratamiento. Tampoco pueden desplazarse cada pocos días en un viaje de varias horas por carreteras maltrechas hasta llegar a Puerto Príncipe."Es esencial que los pacientes con fracturas óseas tengan consultas médicas regulares para monitorear cómo se están curando sus huesos y hacer ajustes si es necesario. Debemos evaluar si los hospitales tienen la capacidad de realizar radiografías y otros aspectos de esta atención", señaló Kanoute Dialla, coordinador de MSF del hospital de Tabarre.Incluso dos semanas después del sismo la organización Haití Air Ambulance confirmó a Sputnik que trasladan diariamente hasta 35 pacientes a la mayor urbe del país, brindan servicios de primeros auxilios y luego los transfieren a los centros locales de salud.En Tabarre, MSF levantó una carpa para los pacientes dados de alta que no pueden regresar a sus hogares, pero es una solución temporal y no es para todos."Antes de encontrar soluciones a más largo plazo, planeamos retener a algunos pacientes aquí en Puerto Príncipe proporcionándoles alojamiento que les permita continuar su tratamiento en nuestro hospital en Tabarre", confirmó Alain Ngamba, coordinador médico de MSF en Haití.El terremoto destruyó más de 130.000 viviendas en la península sur, junto a unas 500 escuelas, iglesias y hospitales. Solo en la ciudad de Les Cayes, la más golpeada por el temblor de 7,2 de magnitud, cerca de 60.000 personas tuvieron que salir de sus hogares.Incluso para quienes puedan regresar después de atenderse en la capital, encontrar alojamiento digno será todo un desafío.

https://mundo.sputniknews.com/20210830/hacinamiento-pobreza-y-violencia-en-campos-de-refugiados-por-terremoto-en-haiti-1115580802.html

https://mundo.sputniknews.com/20210828/arriba-a-haiti-el-primer-avion-con-ayuda-humanitaria-desde-rusia-1115488947.html

haití

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

haití, terremoto, salud, ayuda humanitaria