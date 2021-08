https://mundo.sputniknews.com/20210830/redes-sociales-occidentales-armas-del-enemigo-contra-naciones-soberanas-1115578652.html

Redes sociales occidentales: ¿armas del "enemigo" contra naciones soberanas?

Redes sociales occidentales: ¿armas del "enemigo" contra naciones soberanas?

30.08.2021

Redes sociales occidentales: ¿armas del "enemigo" contra naciones soberanas? Redes sociales occidentales: ¿armas del "enemigo" contra naciones soberanas?

Para Magaña Jattar, maestra en Filosofía de la Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México [UNAM], es obvio que EEUU usa redes como Facebook, Twitter o YouTube como una herramienta en la política internacional, donde en el caso cubano están siendo utilizadas para "derrocar a la Revolución".Una herramienta muy poderosa, puesto que la inteligencia artificial supera infinitamente las capacidades humanas en la tarea de "hallar la solución a un problema, o la consecución de un fin", entre ellos "venderte algo o cambiar tu posición política", dado que sus algoritmos permiten "procesar una ingente cantidad de información"."Hay que entender que las redes sociales son estructuras que constan de disposiciones o modos que buscan relacionar u ordenar las distintas partes de un grupo o un conjunto, pero ese orden responde a criterios y valores ajenos. Claro que es legítimo y real que haya gente, grupos en la isla, que estén en contra de lo que está pasando, incluso en contra de la Revolución, en contra del Gobierno. Pero, ¿qué hace la inteligencia artificial? Las radicaliza", señaló la experta, al indicar que las redes sociales "tergiversan la realidad para crear otra distinta" en la que hacen creer que quienes se están quejando y protestando no son "una pequeña fracción", sino que "lo hace ver como si fuera toda la isla y todos los cubanos, y que ya la Revolución se está cayendo".Lo que ayuda a crear esa sensación es "esto de bloquear y eliminar a quien no te gusta".Según Magaña Jattar, países como Cuba, es decir, que son atacados con tanta dureza por EEUU y sus aliados, deberían darse cuenta de que "están usando las redes creadas por el enemigo"."Sé que puede ser muy polémico y muy criticable, pero para el caso de Cuba me atrevería a decir que lo mejor sería prohibir el uso de este tipo de redes sociales —dado que representan un riesgo muy grande para sus valores y para su democracia— y crear propias", concluyó la experta.

