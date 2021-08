https://mundo.sputniknews.com/20210830/las-lluvias-torrenciales-azotan-la-costa-este-de-espana-en-pleno-agosto--videos-fotos-1115570105.html

Las lluvias torrenciales azotan la costa este de España en pleno agosto | Vídeos, fotos

Las lluvias torrenciales azotan la costa este de España en pleno agosto | Vídeos, fotos

Han llegado a caer más de 200 litros por metro cuadrado en localidades como Puerto de Sagunto y Canet de Berenguer. 30.08.2021

El agua no ha dejado de caer en Sagunto desde las cuatro de la madrugada y ha durado al menos cuatro horas en las que no ha dejado respiro. En tan solo dos horas, entre las 5:30 y las 7:30 horas, ha caído la mitad de lo que suele llover en esta zona durante un año.La tromba de agua ha provocado inundaciones y ha dejado muchas calles completamente anegadas.El alcalde de Sagunto ha pedido a los ciudadanos que actúen con la máxima precaución y que eviten los desplazamientos innecesarios.Como resultado se han cortado varias calles y los bomberos han tenido que intervenir para rescatar a varias personas que habían quedado atrapadas.El día anterior la tormenta causaba estragos en otra localidad de la Comunidad Valenciana. En Benicàssim llegaron a caer 118 metros por litro cuadrado en tan solo una hora.Pero parece que no todo ha terminado. La alerta por tormentas continúa activa a lo largo de la jornada del 30 de agosto en la Comunidad Valenciana, así como en la mitad sur de Aragón y Cataluña.

2021

Noticias

