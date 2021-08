https://mundo.sputniknews.com/20210830/el-bloqueo-ingles-al-futbol-sudamericano-con-el-covid-como-excusa-1115582722.html

El bloqueo inglés al fútbol sudamericano, con el COVID como excusa

Figuras como Edinson Cavani, Miguel Almirón o Gabriel Jesús quedaron fuera de una fecha clave de las Eliminatorias Sudamericanas debido a una decisión de los... 30.08.2021, Sputnik Mundo

La poderosa Premier League, la liga de fútbol de primera división de Inglaterra, se ha vuelto a plantar contra el fútbol sudamericano al negarle a las selecciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) la cesión de varias de sus estrellas para la triple fecha de Eliminatorias para Catar 2022 que se disputa en septiembre.Cuando el fútbol internacional parece comenzar a recuperarse del impacto de la pandemia de COVID-19, una resolución de los clubes ingleses demostró cómo las restricciones a la movilidad aún pueden ser una excusa para que los equipos europeos se nieguen a cumplir la obligación de ceder futbolistas a sus selecciones nacionales.A través de un comunicado, la Premier League anunció el 24 de agosto que sus clubes habían resuelto "por unanimidad" no entregar a sus jugadores para los partidos internacionales previstos en la 'fecha FIFA' de entre el 2 y el 9 de septiembre. Durante esos días, las selecciones sudamericanas disputarán tres partidos correspondientes a las jornadas 9, 6 (postergada en 2020) y 10 de la clasificación hacia la próxima Copa del Mundo.Para el caso de la Conmebol, además, la FIFA decidió extender de nueve a 11 días el período de tiempo en el que los futbolistas pueden estar al servicio de sus selecciones.A pesar de que la reglamentación internacional impide a los clubes negar la cesión de futbolistas en las denominadas 'fechas FIFA', los equipos advierten sobre el "impacto" que sufrirán al enviar deportistas a los países que el Reino Unido todavía incluye en su "lista roja" por la circulación local de coronavirus.Al 30 de agosto de 2021, más de 70 países aún se encuentran en esa lista, integrada principalmente por naciones de América Latina, África y Asia. Los diez países que integran la Conmebol (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) están incluidos y sin fecha para ser reclasificados en la categoría "ámbar".De acuerdo a la normativa, cuando un británico o ciudadano con residencia legal en el Reino Unido regresa desde un país en la lista roja, debe cumplir obligatoriamente una cuarentena de 10 días en un hotel, incluso si ha sido vacunado contra el COVID-19.El comunicado de la Premier League asegura que si los futbolistas enviados a Sudamérica deben cumplir esa cuarentena al regresar "no solo se vería afectado significativamente el bienestar y la forma física de los jugadores, sino que tampoco estarían disponibles para prepararse y jugar en dos rondas de partidos de la Premier League, una jornada de competición de clubes de la UEFA y la tercera ronda de la Copa EFL (segunda división)".Según los ingleses, la ausencia de los futbolistas no solo debe pensarse en función de los 11 días de la fecha FIFA y los 10 de cuarentena, sino también del "tiempo adicional que se requeriría para que los futbolistas vuelvan a ponerse en forma" luego de la cuarentena.Las figuras sudamericanas afectadas por la postura de los clubes inglesesConocida la postura de los clubes ingleses, las selecciones sudamericanas comenzaron a preocuparse por qué estrellas podrían llegar a perder para los partidos de las Eliminatorias.Brasil, por ejemplo, recibió la noticia de que el Liverpool no cedería a tres estrellas del combinado de Brasil: Roberto Firmino, Fabinho y Alisson Becker. El Manchester City, en tanto, negó la cesión de otras figuras como Ederson y Gabriel Jesús.Paraguay también tuvo que resignarse a perder a su principal figura: el mediocampista Miguel Almirón, que integra la plantilla del Newcastle inglés. Su padre, Ruben Almirón, intentó explicar la situación en diálogo con la emisora paraguaya ABC Cardinal: "Él tenía muchas ilusiones de jugar estos tres partidos. Como dice, su objetivo es ir al mundial y que no figure en estos tres partidos es muy lamentable para él. La verdad que no está bien él, no está bien anímicamente".La selección uruguaya también se llevó una importante decepción: tras haber incluido a su estrella Edinson Cavani entre los reservados, debió cancelar la convocatoria al ariete del Manchester United en virtud de la negativa inglesa. "La Asociación Uruguaya de Fútbol informa que, de acuerdo a la situación de público conocimiento que se ha producido para los jugadores provenientes de Inglaterra, ha decidido cancelar la convocatoria del futbolista Edinson Cavani", comunicó la entidad uruguaya.La selección argentina, última campeona de América, parece ser la única que logró sortear el bloqueo inglés. El portero Emiliano Martínez y el mediocampista Emiliano Buendía, del Aston Villa, y Giovanni Lo Celso y Cristian Romero del Tottenham Hotspur, pudieron superar la negativa de los clubes ingleses y viajaron en un vuelo directo hacia Caracas, donde Argentina disputará su partido frente a Venezuela.De todas maneras, la salida de los futbolistas no fue perfecta. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) debió acordar con Aston Villa que Martínez y Buendía estén disponibles para los dos primeros encuentros —Venezuela y Brasil— pero no en el tercero de la fecha, contra Bolivia.

