Decenas de ecuatorianos buscan tramitar visa para viajar a México

"Madrugué para ver si me arreglan de alguna forma la situación; no sabemos nada, pero yo no puedo perder el dinero invertido en los pasajes", dijo a Sputnik José Ramos, quien hacía una larga fila en los exteriores de la sede diplomática para obtener un turno para el visado y poder viajar a fines de mes a México.Ramos va por turismo, aprovechando, según dice, que los precios tras las restricciones por la pandemia del COVID-19 están económicos, en comparación con lo que sucedía, por ejemplo, en 2019.Las decenas de personas que se acercaron el lunes a la embajada de México, ubicada en el centro norte de la capital ecuatoriana, lo hicieron pese al frío y la lluvia para poder resolver su situación antes de que la medida empiece a regir.Según comentaron a Sputnik varios de ellos, cuando compraron los boletos aún no sabían de la nueva imposición de visa.De cada 10 ecuatorianos que viajan a México, siete no retornan a su país, según datos de las autoridades mexicanas.El Gobierno del país norteamericano, mediante acuerdo, suspendió hasta el 4 de marzo de 2022 la supresión del requisito de visa para los ecuatorianos que regía desde 2018.Según reportaron medios locales, la decisión se tomó con el objetivo de lograr flujos migratorios seguros y regulares, pues varios de los ecuatorianos que viajan a México lo utilizan como país de tránsito para luego dirigirse a otras naciones, especialmente a Estados Unidos.Hasta el 30 de agosto, la embajada tenía previsto dar citas a quienes habían comprado los pasajes con anterioridad al anuncio del pedido de visa, que regirá desde el 4 de septiembre.Entre quienes buscan la cita hay de todo: quienes viajan por turismo, quienes van a alguna competencia deportiva y, probablemente, quienes planean partir desde México a otros destinos para escapar de la crisis económica que sacude a Ecuador.La embajada de México en Quito atiende en promedio a 150 personas por día.Según datos del Ministerio de Gobierno de Ecuador citados por medios locales, en los primeros siete meses del año, 88.696 connacionales partieron hacia México y de ellos solo regresaron 34.331.

