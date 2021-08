https://mundo.sputniknews.com/20210830/con-desaparecidos-no-hay-cuarta-transformacion-protestan-contra-otra-epidemia-que-acecha-a-mexico-1115592339.html

"Con desaparecidos en México no hay Cuarta Transformación"

Familiares de personas desaparecidas en México se manifestaron frente al Palacio Nacional, sede del Gobierno Federal, exigiendo una participación más activa... 30.08.2021, Sputnik Mundo

.Organizaciones de familiares de personas desaparecidas de todo México convocaron a manifestarse desde tempranas horas de la mañana de este lunes 30 de agosto, al conmemorarse el Día internacional contra la desaparición forzada.La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos se expresó en el mismo sentido que las familias, pidiendo una mejor participación en "procesos efectivos" de búsqueda de los que faltan."La desaparición es una de las violaciones de derechos humanos más terrible, por el impacto que tiene en la persona desaparecida y en su familia. Como tal, requiere de una respuesta comprometida y coordinada con las instituciones", señalaron en un comunicado emitido en la jornada.Tanto el encargado de la mencionada oficina, Jesús Peña Palacios, como el embajador de la delegación de la Unión Europea en México, Gautier Mignot, participaron del evento convocado por las familias.ExigenciasEn una misiva entregada en Palacio Nacional, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador que "reitere su voluntad política contra desaparición de personas".En este sentido, las familias requirieron formalmente una reunión con el mandatario, quien no ha recibido a ninguna familia víctima de estos delitos graves en los casi tres años que lleva ocupando la silla presidencial, a pesar de los constantes requerimientos que ha recibido para ello.El movimiento solicitó a su vez que, en dicha reunión se presente a las familias el nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández —quien ocupaba el cargo de пobernador del estado de Tabasco— en lugar de la saliente Olga Sánchez Cordero.A su vez, señalaron ante Palacio Nacional la necesidad de que el secretario de Relaciones Exteriores gestione y garantice la visita en los cuatro meses que restan del año 2021, la visita del Comité contra la Desaparición de las Naciones Unidas, según está normado en el Convenio internacional de la materia.Aunque respaldaron el reciente anuncio del grupo coordinador del Mecanismo extraordinario de identificación forense, el cual tiene como principal trabajo la identificación de más de 52,000 cadáveres sin identificar que están en manos de los servicios forenses del país, señalaron que debe dotárselo de los recursos necesarios para atender la mayor crisis forense del continente."Ante la entrada en funciones del Mecanismo extraordinario de identificación forense, reiteramos la necesidad de dotarlo de los recursos suficientes para su operación, y de iniciar los procesos necesarios para la contratación de su equipo operativo", señalaron desde el movimiento nacional.Sin transformaciónLuego de entregada la carta en Palacio Nacional sin que se presentara para ello ningún representante de alto nivel gubernamental, las familias comenzaron a intervenir la calzada frente a la sede del Gobierno Federal, dónde pintaron con tinta blanca la cifra "+ de 90.000" y debajo de ella, formada con prendas de ropa, la pregunta ¿Dónde están?A pesar de que los festejos por los 500 años de la caída de Tenochtitlán ocurrieron más de diez días atrás, el Zócalo de la Ciudad de México continúa cerrado al paso del público y con una custodia policial de la réplica del Templo Mayor que se instaló para esos fines. Esto causó que el centro de la capital mexicana luciera una inusual desolación, y que dejara algo aislados a los manifestantes en este 30 de agosto.Sin embargo, esto no mermó la participación de decenas de familias de diversos colectivos y agrupaciones, fundadas para ganar potencia y una voz colectiva en los complejos procesos de búsqueda de los desaparecidos mexicanos de los últimos 15 años.El problema, como señalan los familiares, es que los casos no dejan de suceder.Entre los grupos organizados que estuvieron presentes en esta manifestación está el Colectivo Hasta Encontrarles, que nuclea a 17 familias de la Ciudad de México con alguno de sus integrantes que ha sido desaparecido en la capital mexicana, durante los últimos cinco años.Una comitiva de este colectivo pidió la atención del Gobierno capitalino, expresando su preocupación por la falta de recursos materiales y humanos que cuenta la Comisión de búsqueda de la Ciudad de México (apenas 30 personas) y la Comisión de atención a víctimas local, que tiene aún mayores dificultades para atender las necesidad múltiples que la desaparición va dejando a su paso.El Colectivo Uniendo Esperanzas eligió realizar un "mandala de la esperanza" con flores y fotos de los que faltan frente a Palacio Nacional, siguiendo una propuesta realizada por la maestra Cristina Suárez, como parte del proyecto Arte como resiliencia."Hoy que es un día tan triste, que no debería de existir, tenemos que manifestarnos y gritar que nos faltan nuestros hijos. Este mandala para nosotros representa la esperanza porque es lo que nos queda. A pesar de caminar en la obscuridad, es importante que las familias mantengan la fé", apuntó y se expresó en el mismo sentido crítico en torno a la atención recibida por parte de las autoridades gubernamentales."Con desaparecidos no hay Cuarta transformación", decían las playeras que vistieron algunos de los familiares presentes en la jornada. "Quisimos hacer este mandala frente a Palacio Nacional porque la cuarto transformación ha sido indolente e indiferente, pero con desaparecidos no hay cuarta transformación", recalcó Rosas.Hermano de Gustavo, Luis, Salvador y Raúl Trujillo Herrera, desaparecidos en México, fundador de la organización Familiares en búsqueda María Herrera (el nombre de su madre) y promotor de la creación de la Red de enlaces nacionales y de la Brigada Nacional de Búsqueda, Juan Carlos Trujillo Herrera dijo a Sputnik que las familias buscaron aprovechar el reconocimiento del día internacional contra la desaparición forzada, "que no debiera de existir" para denunciar la falta de apoyo institucional."En materia de desaparecidos en México, tenemos una epidemia interna desde hace más de diez años, pero no hemos visto a ningún secretario de Estado que pueda salir a darnos informes diarios de qué semáforo tenemos en cada estado, o que Gobernador las permite. Con desaparecidos no hay transformación, la transformación requiere el reconocimiento de la búsqueda de personas desaparecidas", concluyó.

