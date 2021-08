Chile "pretende reglamentar territorios que son de soberanía argentina"

https://mundo.sputniknews.com/20210830/chile-pretende-reglamentar-territorios-que-son-de-soberania-argentina-1115590040.html

Mientras los países vecinos confirman sus posturas de disenso, el Parlamento del Mercosur (Parlasur) convoca al diálogo. 'En Órbita' consultó a Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia de Tierra del Fuego.

El Gobierno chileno de Sebastián Pïñera actualizó su carta náutica, incluyendo una parte de la plataforma marítima Argentina. Chile declaró su plataforma continental en la zona sur, al sur del mar de Drake y el Cabo de Hornos.Buenos Aires acusó al país vecino de proyectar la plataforma continental invadiendo su territorio. En tanto, el Parlasur anunció su intención de convocar al "diálogo" a las partes.Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia de Tierra del Fuego (Argentina), dijo a En Órbita que tanto la decisión chilena como sus argumentos sobre reglamentar estos territorios "no son de recibo".El ministro de Relaciones Exteriores argentino, Felipe Solá, alertó que la medida además pretende apropiarse de "un área extensa de los fondos oceánicos, parte del Patrimonio Común de la Humanidad tras la Convención de ONU sobre el Derecho del Mar".La Cancillería observó que el límite exterior de la plataforma continental argentina en esta zona fue consagrado en la Ley 27.557, sancionada el 4 de agosto de 2020 por unanimidad en el Congreso."Estos 5.000 km2 corresponden a un espacio territorial clave para Argentina y la jurisdicción fueguina. Cuando uno entiende el rol geoestratégico de estos espacios como proyección antártica, la titularidad que da sobre los recursos del lecho submarino, uno entiende el valor de esta zona. Es clave encontrar urgentemente una solución a esta controversia, en la que Argentina tiene un título sobre estos territorios", indicó Dachary.El entrevistado además se refirió al momento en que ambos países sudamericanos estuvieron cerca de un conflicto bélico (diciembre 1978), por una controversia por la soberanía de tres islas en el canal del Beagle. Y lamentó que "en pleno siglo XXI sigan emergiendo puntos de controversia soberana no es positivo, por lo que apelamos a que con rapidez este conflicto sea resuelto".En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— el anuncio del Gobierno salvadoreño sobre indemnizaciones a víctimas de la guerra civil (1979-1992), a través de un diálogo con Eduardo García, director de la Asociación Pro-Búsqueda. Y además, Rusia considera prematuro reconocer un gobierno Talibán, en horas decisivas por la evacuación de EEUU de Afganistán, tras su presencia militar durante 20 años.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 8 a 9 horas.

