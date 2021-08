https://mundo.sputniknews.com/20210830/amlo-presenta-su-libro-a-la-mitad-del-camino-y-lo-recomienda-a-sus-adversarios-1115572737.html

AMLO presenta su libro 'A la mitad del camino' y lo recomienda a "sus adversarios"

AMLO presenta su libro 'A la mitad del camino' y lo recomienda a "sus adversarios"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó su más reciente libro 'A la Mitad del Camino' durante la conferencia matutina de este lunes 30... 30.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-30T13:05+0000

2021-08-30T13:05+0000

2021-08-30T13:05+0000

américa latina

partido revolucionario institucional (pri)

andrés manuel lópez obrador

partido acción nacional (pan)

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108600/17/1086001746_0:0:2350:1322_1920x0_80_0_0_0a02a81ad91bc166157858ad93ced148.jpg

La obra contiene 328 páginas, tiene un costo de 248 pesos y ya se vende en las principales librerías del país."Les aseguro que no se van a aburrir, no van a bostezar, les va gustar, aun y cuando no estemos de acuerdo porque eso es lo importante, no podemos tener un pensamiento único, eso no corresponde a la democracia", dijo.l mandatario no es nuevo en la faceta de escritor, ha realizado 18 publicaciones en 33 años. La obra más reciente que publicó fue Hacia una economía moral, que salió a la venta el 1 de diciembre de 2019.La mayoría de sus textos refleja su formación en Administración y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero también ha mostrado su gusto por la historia del país que hoy lidera y la de su estado natal, Tabasco.El primer escrito del presidente fue en 2016 con Los primeros pasos (Tabasco 1810-1867), el cual fue catalogado como un ensayo político.En abril de 2021 López Obrador comentó que está escribiendo un libro sobre la relación que tuvo con Donald Trump y que describe como la de mutuo respeto, eso teniendo en cuenta que el político mexicano había sido muy crítico con el republicano e incluso llegó a publicar un libro titulado Oye, Trump en el que defendía a los migrantes.

https://mundo.sputniknews.com/20190718/el-origen-ruso-del-termino-economia-moral-que-uso-amlo-para-definir-su-politica-economica--1088068641.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

partido revolucionario institucional (pri), andrés manuel lópez obrador, partido acción nacional (pan), méxico