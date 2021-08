https://mundo.sputniknews.com/20210830/alcaldes-opositores-de-la-ciudad-de-mexico-denuncian-agresion-de-policias-1115591058.html

Alcaldes opositores de la Ciudad de México denuncian agresión de policías

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Un grupo alcaldes de la oposición a las autoridades de la Ciudad de México denunciaron que fueron agredidos por policías que les... 30.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-30T20:25+0000

2021-08-30T20:25+0000

2021-08-30T20:29+0000

américa latina

ciudad de méxico

violencia policial

méxico

"Fuimos agredidos, estas no son las formas para una jefa de Gobierno [Claudia Sheinbaum]. Es increíble que esta sea su manera de iniciar su contacto con las y los alcaldes electos", escribió Lía Limón, alcaldesa electa del municipio capitalino en su cuenta de Twitter con fotografías y videos en las que aparece con la nariz sangrante.La Unión de Alcaldes de la Ciudad de México, que integran nueve ediles electos de las 16 alcaldías de la capital, buscaban pedir a los diputados de la megalópolis, reunidos en un edificio del Centro Histórico, que no se homologuen los cuerpos de seguridad de las alcaldías porque les quitarían facultades como los programas de seguridad."Así nos han tratado desde el pasado 6 de junio (fecha de las pasadas elecciones legislativas y locales), vamos a gobernar a casi cuatro y medio millones de habitantes. Exigimos respeto, diálogo y trabajo de la mano en beneficio de las y los ciudadanos", escribió en otro mensaje Limón.La representación en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) condenó la agresión contra los alcaldes."Ningún funcionario público debe ser agredido, el diálogo siempre debe ser privilegiado", dijo la representación de Acnudh en su cuenta de Twitter.Respuesta del Gobierno capitalinoMartí Batres, secretario de Gobierno de la administración capitalina dijo que los alcaldes de oposición habrían accedido al Congreso de la Ciudad de México sin problemas si se hubieran comunicado antes."No había necesidad de ningún forcejeo, bastaba con una llamada que hicieran, ya sea a mí o a los propios coordinadores" de las bancadas de los partidos representados, de la oposición y del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), al que pertenece la jefa de Gobierno, Sheinbaum.Batres insistió en que de parte del Gobierno capitalino "no se buscará la confrontación, ojalá no se busque por parte de otras fuerzas políticas".Limón y los alcaldes intentaron entrar al Congreso capitalino saltando las vallas instaladas por agentes antimotines que rodeaban el recinto legislativo.El intercambio de golpes y forcejeos ocurrió cuando la comitiva de los alcaldes de la coalición opositora "Va por México" intentaron ingresar al recinto donde se encontraban reunidos diputados de la capital.Un policía aplicó "toques eléctricos" con un dispositivo contra disturbios al alcalde electo del céntrico municipio Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, denunció el dirigente.La diputada opositora electa, Tania Larios, denunció que le arrebataron su teléfono celular en medio de la trifulca, y la alcaldesa electa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, fue filmada saliendo con dificultad de entre un grupo de policías antimotines.A su turno, Santiago Taboada, alcalde electo del municipio Benito Juárez expresó que a pesar de que tenían "reunión programada con Sheinbaum para finales de esta semana", pidieron que la "reunión se dé de inmediato".Batres señaló que "es lamentable que se haya dado ese forcejeo; hemos tenido manifestaciones mucho más complejas y complicadas y no ha habido confrontaciones de ese tipo".Los coordinadores de los grupos parlamentarios de la oposición se reunieron con el funcionario para tratar los temas que serán abordados en el periodo extraordinario que comienza este lunes 30.La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital anunció que los agentes involucrados han sido identificados y deberán declarar ante la Dirección General de Asuntos Internos de la Policía capitalina.

ciudad de méxico

méxico

