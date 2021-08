https://mundo.sputniknews.com/20210829/un-luchador-del-pais-menos-esperado-conquista-las-marcas-de-khabib-y-mcgregor-1115510012.html

Un luchador del país menos esperado conquista las marcas de Khabib y McGregor

El luchador georgiano Giga Chikadze, con su reciente victoria por nocaut sobre el brasileño Edson Barboza, logró conquistar, e incluso superar, logros de... 29.08.2021, Sputnik Mundo

estilo de vida

deportes

georgia

ultimate fighting championship (ufc)

luchador

conor mcgregor

khabib nurmagomedov

La pelea entre Chikadze y Barboza duró tres asaltos. El georgiano le propinó a su oponente varias patadas bajas y numerosos ataques de los que el brasileño no pudo reaccionar con rapidez y terminó debilitándose más en cada asalto.El georgiano llenó de golpes a su rival hasta tumbarlo en la lona. Barboza hizo un último intento de golpear al georgiano, pero falló y se hizo aplicar una llave que lo dejó más aturdido. Chikadze aprovechó y terminó de golpear a su oponente hasta obtener la victoria por un nocaut técnico.El encuentro entre Chikadze y Barboza se llevó a cabo en la UFC 35 en Las Vegas. En la pelea de la categoría de peso pluma, la victoria sobre el luchador brasileño le garantizó al georgiano no solo un ascenso de varias posiciones, sino también ser comparado con los mejores luchadores de la UFC.Pudo hacer lo que Khabib no había logrado en 2017 cuando se enfrentó a Barboza: conseguir una victoria temprana. Además, ha alcanzado la hazaña de McGregor, que también obtuvo siete victorias consecutivas en la categoría de peso pluma durante su carrera.

georgia

2021

deportes, georgia, ultimate fighting championship (ufc), luchador, conor mcgregor, khabib nurmagomedov