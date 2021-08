https://mundo.sputniknews.com/20210829/erdogan-anuncia-el-regreso-de-diplomaticos-turcos-a-la-sede-de-la-mision-en-kabul-1115510210.html

Erdogan anuncia el regreso de diplomáticos turcos a la sede de la misión en Kabul

ANKARA (Sputnik) — El personal de la embajada de Turquía en Afganistán regresó a la sede de la misión en la capital de ese país tras una evacuación temporal en... 29.08.2021, Sputnik Mundo

"Hace dos semanas nuestra embajada fue alojada provisionalmente en el aeropuerto de Kabul. Ayer [28 de agosto] regresaron a su sede en el centro de Kabul y continúan trabajando allí", dijo el mandatario citado por la cadena NTV.Erdogan hizo estas declaraciones a los periodistas a bordo del avión que lo llevó de regreso a Turquía tras una visita a Sarajevo.Por otro lado, el líder turco no descartó que su país llegue con los talibanes (movimiento declarado terrorista y prohibido en Rusia) a un acuerdo de cooperación militar similar al pactado con el Gobierno de Acuerdo Nacional de Libia."No puedo decir que no podamos hacer un acuerdo similar que hicimos con Libia. Lo podemos hacer. Bastaría con encontrar un buen interlocutor. Si se encuentra tal interlocutor, ¿por qué no firmar ese acuerdo? Lo más importante para nosotros es solucionar el problema", dijo.Al mismo tiempo, criticó la propuesta de los talibanes de que Turquía se ocupe de la gestión del aeropuerto de Kabul, mientras el propio movimiento fundamentalista se encargue de garantizar su seguridad.Los combatientes del movimiento talibán se hicieron con el control de buena parte de Afganistán en la primera quincena de agosto y el día 15 entraron en Kabul, retomando el poder tras dos décadas de intervención aliada que llegará a su término a fines de este mes. El presidente afgano, Ashraf Ghani, huyó del país y pidió asilo en Emiratos Árabes Unidos.Los talibanes dejaron claro que aspiran a un "traspaso completo" del poder, si bien anunciaron luego la disposición de negociar la creación de "un gobierno transparente, inclusivo e islámico".Desde el retorno de los talibanes, miles de afganos —excolaboradores de las tropas aliadas y representantes de minorías perseguidas por los fundamentalistas— intentan escapar del país, pero su evacuación se vio en peligro tras el atentado que causó el 26 de agosto más de 200 muertos, entre ellos 13 militares estadounidenses, y otros tantos heridos cerca del aeropuerto de Kabul. El ataque fue reivindicado por la rama afgana del ISIS (grupo proscrito en Rusia por terrorista). Relaciones con ArmeniaAdemás, Erdogan declaró que Turquía está dispuesta a una normalización gradual de las relaciones con Armenia en vista de sus declaraciones conciliadoras.Destacó que el desarrollo económico y las condiciones para la cooperación solo pueden abordarse tras lograrse una paz estable en la región.Además, el líder del país otomano recordó la propuesta de Ankara de crear la llamada Plataforma de los Seis con la participación de Turquía, Azerbaiyán, Rusia, Irán, Armenia y Georgia.El 27 de agosto, el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, dijo que percibe "ciertas señales positivas" desde Ankara en lo que atañe al proceso de distensión en el Cáucaso Sur, y que Ereván responderá en la misma clave.

alberto.r Erdogan es parte de la OTAN añora un imperio, no es sincero con el mismo creo que es un alfil de occidente esperando le lleguen al precio 0

alberto.r “Moscú y Teherán han imputado sin tapujos al eje Estados Unidos-Gran Bretaña de ser los principales facilitadores (¡mega sic!) del traslado de los yihadistas globalistas desde Idlib (Nota: norte de Siria, frontera con Turquía) hasta la región oriental de Afganistán”. 0

turquía

afganistán

kabul

