De cazar ratones a símbolo regional, el fabuloso viaje de una raza única: el bodeguero andaluz

De cazar ratones a símbolo regional, el fabuloso viaje de una raza única: el bodeguero andaluz

Es el primer animal que ha sido declarado como Patrimonio Cultural por un Ayuntamiento en España. Jerez de la Frontera reconoce el carácter emblemático del...

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1c/1115489900_0:60:1126:694_1920x0_80_0_0_cfdc1b012364a48fce1f4bb17fd8be6f.jpg

El pleno municipal de Jerez de la Frontera sorprendía a propios y extraños. Por unanimidad aprobó la declaración del bodeguero andaluz jerezano como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad. El consistorio define al perro como "joya zootécnica de nuestro patrimonio municipal, propio ejemplo de la ciudad de Jerez, como el vino, el caballo o el flamenco, pudiendo ser tan fiel representante y embajador de nuestra tierra como cualquiera de aquellos".Pero, hasta este ilustre reconocimiento, para muchos, esta raza canina era simplemente el perro ratonero o el de las bodegas. ¿Cómo ha conseguido tal reconocimiento este pequeño perro que es hoy una seña de identidad?Jerez de la Frontera siempre fue tierra de vinos, pero el modelo artesanal pasó a ser industrial a finales del siglo XVIII. La inversión de capital inglés en el sector hizo que la ciudad pasara a ser una locomotora económica que exportaba sus vinos a todo el mundo.De aquella próspera época quedan las gigantescas bodegas que salpican el casco urbano, algunas ocupan varias hectáreas. Y esas bodegas se expandieron con un curioso inquilino: el fox terrier de pelo liso, el perro de moda en Inglaterra a finales del XVIII y XIX. "Era el boom de la cinofilia, la investigación y mejora de las razas de perros que eran el acompañante ideal para el hombre cultivado pero deportista y amante de la naturaleza", comparte con Sputnik Benjamín Sánchez, presidente del Club Español del Ratonero Bodeguero Andaluz (CERBA). Jerez llegó a tener dos hipódromos y el primer Jockey Club de España.En esa época comienzan las competiciones de belleza caninas, las de morfología de caballos, "se buscaba que el animal cumpliera mejor con sus funciones, ahí fue cuando se desarrollaron los terrier". El caso del bodeguero es curioso, porque se asentó en el XIX como perro jerezano y, desde entonces, se ha mantenido intacto, mientras que la mayoría de razas similares han seguido evolucionando por todo el mundo, "hay razas por todo el mundo que derivan de esta raza inicial de terrier, que es nuestro actual bodeguero".El bodeguero o ratonero se ha conservado como raza pura por diversas razones: Por un lado, su funcionalidad. "Los ingleses buscaban el perro que más ratones cazara, por ejemplo", esa capacidad encajó como un guante en las enormes bodegas que se expandían por Jerez. "Es un animal que lo caza y lo limpia todo, cualquier animal, desde ratones a culebras, por eso se usa sobre todo en caballerías y ganaderías tan comunes en la región".Pero el perrito llegado de Inglaterra, además de ser una máquina perfecta para higienizar el espacio, era un signo de distinción. Quien lo tenía estaba a la moda más cool, lo necesitaba porque tenía propiedades. "Era signo de una sensibilidad moderna, hasta entonces, en España no había noción de razas, así que nadie quiso mezclarlo para mantener esa pureza racial", detalla Sánchez.Así, ha llegado hasta nuestros días, manteniendo su pureza genética intacta y perdurando su trabajo en las bodegas y campiñas andaluzas como desratizador 100% natural y eficiente. Pero hoy, no solo habita las bodegas sino los hogares y corazones de miles de familias.De las bodegas y minas a las casas de medio mundoSegún el CERBA, solo en Andalucía hay más de 50.000 perros bodegueros censados, actualmente muchos de ellos no han visto una bodega en su vida, dónde la legislación sanitaria actual no permite animales, ni siquiera a ellos.Sin embargo, el bodeguero se ha adaptado perfectamente a la vida doméstica. "Es un terrier, es un perro nacido para perseguir y cazar, pero tiene una segunda naturaleza: los niños y la familia", nos cuenta Fina Martínez, buena conocedora de la raza. En su hogar, el tiempo transcurre en "horas perro", tiene 10 bodegueros.Todos los bodegueros de la familia tienen su nombre, unos han sido criados, otros encontrados y rescatados y otros regalados. "A pesar de su genética, no es un animal que pierda la conexión, es muy vivo y muy empático, sobre todo con los niños", detalla Fina.Aunque es una raza que se adapta sin problemas a la vida doméstica en la ciudad, Fina recomienda no reprimir ni castigar por instintos cazadores, "si aparece en el salón con una lagartija en la boca no le podemos regañar", por otro lado, es esencial aprender a canalizar la energía del perro y dejar que se críe, al menos los primeros 3 meses, con su camada, "ahí es dónde aprender verdaderamente a socializarse y a morder con límites".La Real Sociedad Canina de España (RSCE) lo incluyó en el catálogo de razas desde el 2000, definiéndolo como un "perro de talla media (…) complexión atlética, pero ligera, que le hace sorprendentemente ágil, fuerte y rápido en la caza de ratas, ratones y en el enfrentamiento con las alimañas.No obstante, la RSCE aún no ha presentado la solicitud internacional para que esta raza sea reconocida en todo el mundo a la espera de análisis genéticos. Sin embargo, desde el CERBA jerezano han propiciado acuerdos con países para que el ratonero compita en países como Dinamarca, Suecia, Guatemala o Portugal. Y aunque esté muy localizado en Andalucía, hay camadas por todo el mundo, desde Finlandia a Guatemala. Así que si se cruzan con este ilustre perrito andaluz, recuerden que el ascenso social, siempre es posible.

