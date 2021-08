Cuba inicia campaña de inmunización que vincula a vacuna china Sinopharm con Soberana Plus

https://mundo.sputniknews.com/20210829/cuba-inicia-campana-de-inmunizacion-que-vincula-a-vacuna-china-sinopharm-con-soberana-plus-1115506553.html

Según especialistas cubanos del Instituto Finlay de Vacunas, el proceso de vacunación para mayores de 19 años se llevará a cabo en tres dosis con intervalos de 21 días, las dos primeras con el inmunógeno chino, y la tercera con Soberana Plus, informó el telecentro cienfueguero Perlavisión.A partir de este 29 de agosto, la vacunación masiva en la provincia de Cienfuegos incluirá a toda la población mayor de 19 años de edad, y se espera que en el mes de septiembre se incorporen los adolescentes comprendidos en edades de 12 a 18 años.En las últimas semanas, la central provincia de Cienfuegos ha sido una de las de mayor tasa de incidencia y positividad del virus en la isla.La vacuna china Sinopharm es usada en más de 85 países, su eficacia es alta y cuenta con la aprobación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por lo que los expertos y autoridades consideran que no hay razón para negarse a ser inoculado.Vacunación en CubaAl cierre del 26 de agosto se acumulan en el país 13.180.770 dosis administradas con las vacunas cubanas Soberana 02 y Soberana Plus, desarrolladas por el Instituto Finlay de Vacunas; y Abdala, un producto del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología.Según el Ministerio de Salud Pública (Minsap) de la isla, hasta la fecha, 5.363.604 de personas (47% de la población) han recibido al menos una dosis de estos fármacos; 4.528.607 personas (40%) ya tienen segunda dosis, y 3.288.559 personas (29%) ya completaron el ciclo de tres dosis.Hasta el momento, Cuba ha reportado 634.161 casos positivos al COVID-19 y 5.067 fallecidos, desde que se declaró la pandemia en marzo del año pasado, y se mantienen 41.523 personas confirmadas activas.

