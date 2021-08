https://mundo.sputniknews.com/20210829/cinco-trucos-para-ayudar-a-tu-perro-a-tener-una-vida-mas-larga-1115511858.html

Cinco trucos para ayudar a tu perro a tener una vida más larga

Los perros y los humanos comparten numerosas similitudes genéticas, incluida una predisposición a enfermedades relacionadas con la edad, como el cáncer, por ejemplo. Esto significa que muchas de las medidas que las personas pueden tomar para ser más saludables y tener una vida más larga también se aplican a los perros.Control del pesoMantener un peso corporal saludable es uno de los factores que está relacionado con la longevidad en diversas especies, explica The Conversation. Mantener a un perro con el peso ideal no solo será mejor para su salud a largo plazo, sino que también puede ayudar a limitar el impacto de ciertas afecciones de salud, como la osteoartritis, por ejemplo.Además de pesarlo con regularidad, para asegurarte de que tu amigo de cuatro patas se mantenga en un peso ideal es importante controlar su alimentación. Usar las recomendaciones veterinarias estándares de las razas es un buen punto de partida para determinar cuánta comida dar a tu perro. Es importante tener en cuenta, sin embargo, que las cantidades de alimento para mantener un peso saludable pueden cambiar a medida que el animal envejece o de acuerdo con su nivel de actividad.Vida activaLa práctica regular de actividades físicas tiene muchos impactos en la salud de los animales domésticos. Además de ser una herramienta más en el control del peso, se sabe que los ejercicios también tienen efectos antienvejecimiento en otras especies genéticamente similares.Existen, además, estudios científicos que sugieren que pasear a los perros podría tener impactos psicológicos positivos en su salud. Los animales que salen a caminar con sus dueños con frecuencia suelen ser animales más felices, apunta el medio.Incluso los perros que padecen afecciones que afectan su movilidad pueden realizar actividad físicas. Una posible solución en esos casos es la hidroterapia, una especie de ejercicio de natación de bajo impacto.Nuevos trucosMantener la mente de su can activa también es imprescindible para ayudarlo a vivir más. Al contrario de lo que se cree, es posible enseñar nuevos trucos a perros mayores. Es más, la práctica puede ayudar a mantener sus cerebros más jóvenes.Una buena opción es realizar juegos que estimulen el olfato del animal. Usar la nariz para buscar pequeñas recompensas, además de ser divertido para las mascotas, las ejercitará tanto mental como físicamente.Afecto del dueñoComo muchos animales de compañía, los perros desarrollan un fuerte vínculo afectivo con sus cuidadores. El lazo entre humanos y perros ayuda a mantener una relación feliz y mutuamente beneficiosa entre el perro y su dueño, subraya The Conversation.Una proximidad con la mascota también puede ayudar al dueño a reconocer cambios sutiles en el comportamiento del animal, los que podrían indicar posibles problemas de salud. La buena relación entre animal y humano puede, además, proporcionar alivio del estrés, lo que podría hacer más larga la vida de la mascota.Atención veterinariaLa medicina veterinaria moderna tiene los recursos para prevenir y tratar los más variados problemas de salud de los perros. Las visitas regulares al veterinario para vacunar y desparasitar a los canes es esencial para mantenerlos saludables y, por ende, alargar su vida.Los controles de salud regulares, además, pueden permitir identificar cualquier afección potencial en una etapa tratable, lo que posibilita aumentar la longevidad del animal.

