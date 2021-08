https://mundo.sputniknews.com/20210829/camilitos-de-cuba-y-del-mundo-50-anos-fecundando-la-amistad-1115501179.html

'Camilitos' de Cuba y del mundo, 50 años fecundando la amistad

Medio siglo después, cerca de 150 exalumnos de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos (EMCC), de La Habana, se reunieron en un chat de la red social de WhatsApp, para "festejar" la amistad iniciada un 28 de agosto de 1971 –casualmente sábado–, y que ha trascendido al tiempo, las fronteras y las ocupaciones.Entre ese grupo de 'camilitos' –como popularmente se les conoce en Cuba–, había mucho que contar y que decirse medio siglo después. De aquella chiquillada que invadió los predios de la escuela, ubicada en ese entonces en las cercanías del poblado Baracoa, a unos 30 kilómetros al oeste de la capital cubana, más tarde salieron convertidos en generales, héroes del trabajo, artistas, periodistas, arquitectos, ingenieros, militares profesionales, juristas, y licenciados, entre otras especiales.El reencuentro, 50 años despuésPara Olga María Aparicio, ingeniera en Control Automático, y una de las 'camilitas' del curso 1971-1977, la unidad del grupo ha sido uno de sus mayores empeños durante muchos años, y con perseverancia, paciencia y voluntad, ha tratado de mantener viva la cadena amistosa iniciada 50 años antes.Aparicio se esmeró de cara al homenaje por los 50 años del inicio de un curso que reunió a cerca de 700 niños y niñas, y del que terminaron graduándose como bachilleres más de 350."Fue una etapa donde se forjaron los mejores sentimientos de la amistad y de compañerismo, donde asumíamos nuestras responsabilidades individuales y colectivas", comentó.Al cabo del tiempo, agregó, "se va creando un sentimiento de añoranza por esta etapa vivida y hoy ya cumplimos 50 años, que son muchos años"."Lo que ha sucedido ha superado mis expectativas, es un fenómeno sin precedentes, nos hemos reunido y hemos virado atrás 50 años en la vida de todos nosotros y ha sido impresionante, las anécdotas, los recuerdos, la alegría que se desborda, y hemos recordado a los que la vida les jugó una mala pasada, y aquí estamos hoy, con 50 años menos en nuestras mentes. Yo me siento muy feliz", enfatizó.FortalezasRespecto a la reunión virtual 50 años después, también conversó con Sputnik, vía electrónica, Deborah Fajardo, una 'camilita' que se graduó como licenciada en Química, y que hace algunos años reside fuera de Cuba."Lo que hace esta experiencia única es su sentido profundamente humano. Durante aquellos seis años en que siendo niños comenzamos a ver la vida con ojos de adultos, vivimos experiencias inolvidables. Crecimos, nos enamoramos, aprendimos, lloramos, pero sobre todo desarrollamos un sentimiento de solidaridad y amor que trasciende el tiempo y la distancia", dijo Fajardo.Subrayó que "la fortaleza de esos lazos ha quedado demostrada, una vez más, con este encuentro".Regreso a la niñezEl periodista Raúl Menchaca también es parte de esta pléyade de exalumnos de la EMCC y fue parte de los que ingresaron en 1971.Recordó a Sputnik que en uno de sus más conocidos tangos, Carlos Gardel cantaba aquello de que "20 años no es nada", y esa lógica gardeliana –aseguró– "es quizás la que nos ha impulsado al reencuentro 50 años después, particularmente en medio de una pandemia que impide el contacto físico por razones sanitarias".Este reencuentro, comentó Menchaca, "ha sido una especie de regreso a la niñez para compartir recuerdos, honrar a quienes ya no nos acompañan y actualizarnos sobre el rumbo que han tomado nuestras vidas, hoy que casi todos somos abuelos"."Es un intento un poco infantil de volver a una hermosa etapa de nuestra existencia, pero vista desde el prisma de la experiencia de medio siglo", manifestó.El reconocido periodista cubano agregó que realmente "ha sido una suerte mantener la unión entre un gran grupo de personas que convivieron durante seis años en un período formador de la personalidad".Hoy, además de Cuba, otros 'camilitos' de esa generación de 1971 residen en Argentina, Canadá, Cabo Verde, España, Ecuador, Estados Unidos, México, Rusia, y Venezuela, pero ni siquiera las lejanías, las miradas diferentes del entorno, los pensamientos y las pasiones impiden que se reúnan y festejen, 50 años después, a uno de los más altos valores que concede la vida: la amistad.

