Ya es oficial: Netflix lanza sus primeros videojuegos

En julio, Netflix contrató al veterano de la industria de los videojuegos Mike Verdu, lo que alimentó los rumores de que podría estar preparando un servicio de... 28.08.2021, Sputnik Mundo

En particular, se trata de los juegos Stranger Things: 1983 y Stranger Things 3: The Game, creados en 2017 y 2019, respectivamente, y basados en la mítica serie de ciencia ficción. Si bien hasta el momento solo están disponibles en Polonia, se espera que se puedan descargar desde cualquier país en el futuro. La aplicación redirige al usuario a la tienda en línea de Google Play, pero una vez que el videojuego es instalado, se puede iniciar directamente desde Netflix.El gigante del entretenimiento promete que su sección de videojuegos no tendrá compras dentro de la app, mientras que todos los juegos estarán disponibles para todos los usuarios. Una fuente familiarizada con el asunto informó a Bloomberg de que el nuevo formato no influirá en el precio de la suscripción.En abril, el director de operaciones de Netflix, Greg Peters, declaró que los videojuegos podrían contribuir a crear un vínculo más fuerte con los usuarios.Mike Verdu, a quien Netflix contrató en julio, colaboró con Electronic Arts y Zynga, donde trabajó en éxitos como Los Sims o Plants vs Zombies. También creó videojuegos para las gafas de realidad virtual de Facebook Oculus.

