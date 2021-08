https://mundo.sputniknews.com/20210828/video-atropella-a-una-vendedora-callejera-indigena-y-se-da-a-la-fuga-1115492269.html

Video: atropella a una vendedora callejera indígena y se da a la fuga

La Policía de Quito (Ecuador) está buscando a un conductor que atropelló a una vendedora ambulante indígena y huyó del lugar. Las imágenes del incidente... 28.08.2021, Sputnik Mundo

El vídeo, captado por una cámara de seguridad, revela cómo el conductor del SUV negro —supuestamente en estado de ebriedad— pierde el control de su vehículo y embiste a toda velocidad a una mujer que se encuentra en la vereda y sujeta una caja de madera con dulces y cigarrillos en sus manos.Unos instantes después, otro vendedor callejero se apresura hacia el auto. No obstante, el vehículo se acelera e inmediatamente abandona la escena.La Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito está colaborando con la investigación para identificar y detener al delincuente. El municipio, por su parte, inspecciona los sistemas de cámaras de seguridad en la zona. No obstante, hasta la fecha no se logró determinar el paradero ni el número de placa del auto.Las imágenes generaron una oleada de indignación en las redes sociales. Los usuarios coincidieron en que el conductor del automóvil de lujo podrá evadir la justicia.Y tú, ¿crees que ha sido un atropello premeditado, o un accidente? Comparte tu opinión en nuestra encuesta.

